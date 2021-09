La Maddalena – SWIM FOR DOLPHINS: IL NUOTO A SERVIZIO DEL MARE

Swim for Dolphins è una nuotata di beneficenza a favore dei cetacei del

Mediterraneo. L’idea nasce dal desiderio di tre amici veneti, nuotatori Master FIN – Franscesco Baldan,

Riccardo Tigli e Marco Schilirò – di aiutare l’associazione SEA ME Sardinia Onlus (SEA ME) – che si

occupa dello studio, conservazione e divulgazione sulle balene e delfini del Mar Mediterraneo – ad

acquisire una imbarcazione per poter svolgere attività di ricerca ed educazione ambientale sui cetacei. I

nuotatori si sfideranno in un’impresa mai tentata prima: circumnavigare a nuoto l’isola di Caprera, La

Maddalena (SS) – totalizzando approx. 23 km per circa 8 ore di nuoto consecutivo in acque libere. La

manifestazione si svolgerà il primo giorno utile di bel tempo tra il 6 e il 10 settembre, con partenza a

Cala Garibaldi ore 6:00.

I fondi raccolti saranno devoluti interamente a SEA ME per l’acquisto di un’imbarcazione che

consentirá ai ricercatori di svolgere con costanza e autonomia attività di ricerca, divulgazione e

sensibilizzazione sull’importanza della risorsa mare e in particolare sui cetacei nelle acque

dell’arcipelago di La Maddalena e nelle Bocche di Bonifacio.

La manifestazione conta sul patrocinio di numerose istituzioni e enti regionali e locali quali: la Regione

Sardegna, il Comune di La Maddalena, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La

Maddalena, la Federazione Italiana Nuoto, il Centro Velico Caprera, Porto Rafael e

molte altri.

L’appello al mondo delle imprese ha raccolto ottimi risultati.

Lantech Longwave del Gruppo Zucchetti – azienda advisor che progetta gestisce e integra

soluzioni e servizi tecnologici innovativi, sicuri e performanti – è stata la prima realtà che ha voluto

sostenere l’iniziativa. Il Consorzio Puntaldia, ha scelto di contribuire al raggiungimento di questo

obiettivo ambizioso organizzando inoltre un appuntamento divulgativo sui cetacei per i propri

consorziati. Puntaldia è un consorzio esclusivo di rara bellezza, e rappresenta una scelta di qualità,

privacy e sicurezza per i propri clienti.

Anche Sardinia DreamWedding, Evotek e la filiale di La Maddalena del Conad, hanno voluto

dare un importante contributo alla causa.

Swim for Dolphins è inoltre gemellata con l’iniziativa “RigenerArte”, la prima mostra di arte diffusa

‘Cracking Art’ organizzata da Nhood nelle Gallerie Sardegna, la nuova insegna che identifica il

network dei quattro centri commerciali Nhood dell’Isola, Olbia Mare – Olbia, I Fenicotteri – Santa

Gilla/Cagliari, Porte di Sassari – Sassari e Marconi – Cagliari. Questa mostra, in cui l’arte incontra la

sostenibilità, si fonda sull’idea che rigenerare la plastica e renderla arte significa sottrarla alla

dispersione nell’ambiente, donandole nuova vita. Gallerie Sardegna sostiene Swim for Dolphins dando

cosi un contributo tangibile alla tutela e valorizzazione della risorsa mare, in linea con i valori di

sostenibilità e rispetto per l’ambiente, che sono fondamentali per Nhood. (galleriesardegna.it)

I nuotatori saranno dotati di attrezzatura Arena e saranno scortati per tutta la durata della

manifestazione da due gommoni messi a disposizione da due importanti realtà di La Maddalena:

Ass.ne Acque Libere e il Club Nautico di La Maddalena.

Infine, è prevista una cerimonia conclusiva dove gli atleti e i rappresentanti di SEA ME incontreranno le

istituzioni e i partner che hanno sostenuto Swim for Dolphins, alla presenza della stampa, per

ringraziare del loro prezioso supporto e aggiornare tutti sull’andamento della raccolta fondi e dei progetti

futuri. L’evento, celebrativo e divulgativo, si terrà nella bellissima e storica location di Zi Antò a Punta

Tegge, messa a disposizione dai proprietari per l’occasione, dove gli ospiti potranno gustare specialità

tipiche sarde donate da aziende locali (es. i formaggi di CAO Formaggi).

