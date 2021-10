“L’ Amore dov’è?” Nuovo lavoro discografico ed video di Fabrizio Venturi, in tutte le radio

Il lavoro discografico ed il video porteranno anche alla pubblicazione di un libro, che è una biografia dell'artista, in cui racconta se stesso, gioie, aspettative, successi e delusioni vissute nel mondo discografico ed artistico.

E’ già in tutte le più importanti radio nazionali e punti vendita il nuovo singolo del Cantautore fiorentino Fabrizio Venturi dal titolo “L’Amore dov è ?”.

Si può riscontrare che Fabrizio Venturi è un artista diverso dagli altri. Sarà il look, elegante e stravagante quanto basta per farlo uscire dal mucchio, sarà il suo modo di cantare, o più semplicemente, l’età e le canzoni che scrive, tuttavia è impossibile confondere il cantautore toscano con gli altri personaggi musicali della sua generazione.

Fabrizio è lontano dal rap, non vi è dubbio, dal linguaggio caciarone e a tratti becero, così come dal pop di consumo sempre uguale a se stesso, Venturi nel corso della sua lunga carriera ha cantato insieme alle più grandi leggende mondiali della musica e la sua discografia è ricca di successi, tra i quali si annoverano “Volo Libero”, “Caro Padre”, inno ufficiale della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II, “Amico Dolphin” e molti altri.

È riuscito scrivere la sua storia in maniera davvero originale, in quanto non copia nessuno dei suoi colleghi, mentre cerca il magico e spesso irraggiungibile equilibrio tra il pop di consumo e la canzone più raffinata, tra il rock e la musica da classifica. Niente “techno”, niente “dance”, niente “dj”in giro: la sua musica, ormai definita pop-rock- sinfonico ed i suoi testi sono raffinata poesia.

Ed è proprio in questo momento così tragico del nostro pianeta che Fabrizio Venturi mixa un suo lavoro mai pubblicato che è “L’amore dov’è?”, canzone di grande rilievo, scritta interamente dal cantautore e mixata dal grande Maestro Foffo Bianchi, produttore di Renato Zero, Claudio Baglioni, Elio e le Storie Tese, Rino Gaetano e molti altri.

Questa sofisticata canzone, suonata dai più bravi musicisti del nostro panorama musicale e dalle grandi sonorità, oggi alquanto rare da ascoltare, pone un punto interrogativo sul percorso sul quale l’uomo cammina da sempre, ossia la continua ricerca di quell’immenso turbinio di emozioni, chiamato amore, purtroppo spesso dimenticato da tanti , di cui Venturi ha voluto racchiudere in una canzone il senso profondo. Anche il video, che segue, passo passo, il testo della canzone, è di grande effetto.

Il cantautore dice: “Anche se questo tempo è molto crudo e anoressico di sentimenti tra i popoli, in questo mare così mosso l’amore rimane l’unica boa di salvataggio”.

Fabrizio Venturi ha scritto, inoltre, un libro, che uscirà, a breve, in tutte le edicole, intitolato “Sempre rimesso in piedi , romanzo autobiografico di Fabrizio Venturi” che è anche il titolo dell’album che contiene “L’amore dov’è?”, il singolo scelto da Fabrizio per lanciare questo suo lavoro, che è , forse, quello più rilevante della sua carriera, già ricca di traguardi molto significativi.

In merito a questo straordinario lavoro , durato tre anni, Venturi ha affermato : “Ogni tanto bisognerebbe riflettere sulla vita che passa come un treno che sfreccia a mille all’ora, a volte sotto il sole, a volte sotto una buia galleria, ma sempre sotto i tuoi occhi. Per poter esprimere tutto questo, ho deciso che dovevo raccontare la mia storia, solo così sarei stato credibile, solo raccontando cose che ho conosciuto e realmente vissuto.”