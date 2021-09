Kerel Music Expo: Festival delle Culture Resistenti

Da domani a sabato a Cagliari la quindicesima edizione del Karel Music Expo.

Protagonisti della prima serata Giorgio Canali, Gionata Mirai,

Andrea Andrillo, Daniele Celona, Emel e Rodrigo D’Erasmo.

Non solo musica, come sempre, anche in questa edizione del KME: il cartellone propone infatti incontri di approfondimento, come “Donne in festival”, sul tema dell’organizzazione dei festival culturali, con Rita Atzeri, Manuela Fiori e Mattea Lissia, condotto da Laura Fortuna; o come quello a sfondo storico e archeologico con Massimiliano Piga dell’associazione I love Sardegna. Spazio anche alle presentazioni editoriali, col giornalista Luca Mirarchi e con lo scrittore genovese MIchele Vaccari, e all’arte visiva, con la mostra “Questa stanza non ha più pareti” dell’artista La Chigi.

A completare la serie di eventi, una “Passeggiata Archeo-felina”, anche questa a cura di I Love Sardegna, nelle aree archeologiche di San Saturnino e di Bonaria, in collaborazione con la colonia felina Gli SfiGatti e l’associazione I Mici dell’Orto.

Immancabile anche lo spazio dedicato alle degustazioni dei prodotti del territorio, con la Food Experience a cura dell’Accademia del Buon Gusto, guidata dallo chef del Cagliari Calcio William Pitzalis, insieme ai ragazzi del quartiere Sant’Elia.

Il programma della prima serata (giovedì 9)



Dopo l’anteprima di venerdì scorso a Sarroch, protagonista Samuel nell’unica tappa sarda del suo Cinema Tour, il quindicesimo Karel Music Expo apre ufficialmente i battenti domani sera, giovedì 9 settembre. A dare il via alla tre giorni al Lazzaretto, alle 18, sarà “Donne in Festival”, un incontro con le fondatrici di alcune tra le iniziative culturali più importanti in Sardegna, che da anni operano nel settore: Mattea Lissia, Manuela Fiori e Rita Atzeri. Come nasce l’idea di creare un festival? Come funziona l’organizzazione e la progettazione? Quali sono le difficoltà e le sfide? Qual è il senso di operare in Sardegna? Di questi e altri temi si parlerà nell’intervista condotta da Laura Fortuna, regista e attrice della Fondazione Giuseppe Siotto. L’appuntamento, con ingresso gratuito, è proposto in collaborazione con la Fondazione Siotto e Le Officine.



A seguire, alle 19.15, spazio a una novità editoriale con la presentazione di “Nessun destino è segnato – Le storie di casa Emmaus”, primo libro del giornalista Luca Mirarchi, pubblicato quest’anno da Alfa Editrice, che racconta del suo periodo di collaborazione con Casa Emmaus, la comunità di recupero alle porte di Iglesias, la città dove è nato nel 1980. Alla giornalista Manuela Arca il compito di condurre l’incontro.



Tra musica e poesia, “Pròlagus, canzoni per resistere, per non morire” è il libro-disco (S’Ardmusic e Abbà Editore, 2020) del cantautore cagliaritano Andrea Andrillo , di scena alle 20.30 nella corte centrale del Lazzaretto. Il libro nasce attorno a spunti e suggestioni provenienti dal disco cui fa da corollario, un disco intimista, sentito e pieno di colori; undici canzoni, due totalmente in spagnolo e le altre in sardo, con piccole, significative contaminazioni della lingua inglese nei testi.



Ancora musica e parole nel set successivo di Daniele Celona , cantautore torinese che plasma i suoi brani come rappresentazioni, nella cura dei testi, attraverso un originale uso delle allitterazioni e di eleganti figure ritmiche. Nel suo bagaglio di esperienze, cinque album all’attivo a partire dal 2012 (“Fiori e Demoni”, “Amantide Atlantide”, “La Colpa”, “Dalla Guerra alla Luna”, “Abissi Tascabili”) e tour in tutta Italia con la partecipazione di artisti come Il Teatro degli Orrori, Paolo Benvegnù e Umberto Maria Giardini. Daniele Celona ha ottenuto vari riconoscimenti, come il premio per il miglior testo all’ottava edizione del Premio Anacapri Bruno Lauzi – Canzone d’autore (2015), ed è stato candidato alla Targa Tenco nella categoria Miglior Canzone con “Amantide” (2015).



Riflettori ancora puntati sulla Corte centrale del Lazzaretto, intorno alle 22, dove è atteso Giorgio Canali , veterano e figura di primo piano nel panorama musicale indipendente italiano con gruppi come CCCP, CSI, PGR; voce e chitarra, porterà in scena brani tratti da “Venti”, doppio vinile e cd uscito a fine 2020, ottavo album messo a segno con i suoi Rossofuoco: “venti” come i brani inediti, frutto della poetica intimista ma schietta, visionaria ma realista dell’artista romagnolo. Un disco nato nel primo lockdown, “durante il Grande Panico Globale del 2020, all’inizio di marzo”, come ha dichiarato Giorgio Canali: “Isolati e confinati nei nostri rispettivi ambienti domestici, rifiutandoci di partecipare alle farse consolatorie dei miniconcerti in streaming e alle balconate pomeridiane, abbiamo iniziato a registrare, ognuno con i propri mezzi, spunti e idee e abbiamo cominciato a scambiarceli. È un album figlio dei nostri tempi disgraziati e delle connessioni internet ad alta velocità”.



Un’artista di fama internazionale approda sul palco del KME intorno alle 23: è Emel Mathlouthi , stella del pop nordafricano, nota per i suoi testi politicamente impegnati, in particolare per il brano “Kelmti Horra”, assurto a inno della “Rivoluzione dei Gelsomini” del 2010/11 nel suo Paese, la Tunisia, nella stagione delle “Primavere arabe”, portandola a esibirsi con grande successo al Nobel Peace Prize Concert del 2015, e poi in tutto il mondo. Con tre album all’attivo, e un percorso artistico segnato da importanti collaborazioni con artisti e produttori internazionali, la cantautrice tunisina sarà accompagnata dal violinista e polistrumentista Rodrigo D’Erasmo (Afterhours).



Dopoconcerto, a suggello della giornata inaugurale, con la voce e la chitarra di Gionata Mirai ; l’ex frontman dei Super Elastic Bubble Plastic e cofondatore de Il Teatro degli Orrori ha all’attivo due album nel segno del suo primo amore, la chitarra acustica e la lezione fingerpicking di maestri come John Renbourn, Leo Kottke e John Fahey: “Allusioni” (del 2011) e “Nelle mani” (2017).

Venerdì 10



A inaugurare la seconda giornata di eventi al Lazzaretto, venerdì 10, sarà lo scrittore genovese Michele Vaccari, che alle 19.15 dialogherà con Simone Cavagnino sul suo ultimo libro, “Urla sempre, primavera” (NN Edizioni, 2021), una storia d’amore e lotta ambientata in una distopica Genova del 2022. Classe 1980, Vaccari ha coordinato la scrittura del film e del documentario “Making(of)Love” (Sky 2021) e pubblicato “Italian Fiction”, “Giovani nazisti e disoccupati” (Castelvecchi 2010), “L’onnipotente” (Laurana 2011), “Il tuo nemico” (Frassinelli 2017) e “Un marito” (Rizzoli 2018).



Spazio poi alla musica, nella Corte centrale (20.30) con Igor Lampis , chitarrista e membro fondatore della band isolana Punkillonis; nel suo ultimo lavoro è tornato alle radici del punk, senza però tralasciare i contenuti cantautoriali e taglienti che hanno caratterizzato anche la sua attività di fumettista sotto il nome di Igor StravyPaz. “Punk-Autoriale (Dal punk alla canzone d’autore in una sola mossa)”, questo il titolo, è uscito quest’anno dopo l’avventura del “Nuovo Cantacronache” del 2018.



Intorno alle 21 il testimone passa a un altro artista isolano, SARRAM , nome d’arte di Valerio Marras, con le sue sonorità di matrice drone/ambient in cui convivono elementi di natura doom, postrock e noise. Ha all’attivo esibizioni dal vivo in tutta Europa e quattro dischi, dal 2017 a oggi, pubblicati per Subsound Records, Midira Records e Talk About Records; in questa occasione presenta “Albero”, uscito lo scorso maggio esclusivamente in vinile (Subsound Records).



Nel terzo atto della serata, riflettori puntati su un protagonista del rock alternativo italiano, Edda , al secolo Stefano Rampoldi, ex voce dei Ritmo Tribale; nel 2019, a due anni di distanza dal precedente “Graziosa utopia”, ha firmato “Fru Fru”, il suo quinto album da solista, pubblicato da Woodworm Label: un disco inconsueto, inaspettato e maturo, diverso dai precedenti, che devia dai territori del rock duro e puro per percorrere sonorità più leggere (“fru fru”, appunto), ma sempre con un’attitudine rock nei testi e nell’approccio al racconto del suo mondo personale.



Un’altra stella illuminerà la notte di venerdì 10 del Karel Music Expo : intorno alle 23 è attesa sul palco Cristina Donà , una delle voci più originali della scena musicale italiana, punto di riferimento e figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti; una cantautrice che ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea, riuscendo a conquistarsi il plauso anche di grandi artisti come Robert Wyatt e David Byrne. Cristina Donà torna ora in tour per preparare il terreno al suo nuovo disco, “deSidera” (il nono di una fortunata serie), portando con sé la ricchezza dei suoi ventiquattro anni di carriera. In concerto proporrà in anteprima alcuni estratti da questo album e brani di repertorio in una rinnovata veste.



In chiusura, lo spazio dopoconcerto ospita le sonorità minimaliste di Stziopa , alias Stefano Manconi, musicista e produttore di musica elettronica originario di Sant’Antioco, con brani costruiti sull’improvvisazione e prodotti tramite sintetizzatori modulari, pattern ripetitivi e in lenta evoluzione, in una fusione continua tra ambient, techno e house.

Sabato 11



La serata conclusiva del trittico cagliaritano – sabato 11 settembre – si apre alle 19.30 con una conferenza a tema storico e archeologico di Massimiliano Piga dell’associazione I love Sardegna: “Gli Innumerevoli Santi”, questo il titolo, tratterà la complessa vicenda della “moda” del culto martiriale diffusa in Sardegna a partire dal XVII secolo, sfociata poi negli scavi della necropoli di San Saturnino.



La musica comincia invece alle 20.40 nella corte centrale del Lazzaretto con Luca Usai : chitarra e voce, il cantautore sardo porta in dote il suo nuovo disco, “Origini” (2021), caratterizzato da sonorità volutamente scarne e intense, dai contenuti diretti e spirituali, che mantengono la dimensione artigianale e spontanea della canzone nel momento della sua origine.



Intorno alle 21.30 sarà poi la volta del duo OK BA , formato a Sassari nell’autunno 2018 da Pasquale Demis Posadinu, cantautore ed ex frontman dei Primochef del Cosmo, e Alberto Atzori, che cura arrangiamenti e produzione. Il duo ha pubblicato nel 2019 l’ep “Una parole”, e la scorsa primavera ha registrato quattro brani nuovi sotto la guida di Riccardo Onori e Christian Rigano (Jovanotti, Elisa): “Fertilia” è il primo singolo nato da questa importante collaborazione.



Arriva dalla Germania, ma ha origini ucraine, la cantante, compositrice, produttrice e DJ Maria Basel , protagonista del terzo atto della serata; armonie malinconiche, loop vibranti e arrangiamenti sofisticati, sono alla base del suo Ep di debutto, “Layers”, presentato in questa occasione: un progetto solista che riunisce i suoi punti di forza, partendo dalla formazione classica, per spaziare tra elettronica, jazz e RnB, arricchiti da un’espressione vocale delicata ed evocativa che armonizza gli stili musicali stratificati e crea suggestive atmosfere.



Si torna sulla Penisola con il set successivo (22.50) che vede il gradito ritorno a Cagliari di un trio di casa al KME: i Tre Allegri Ragazzi Morti , guidati dal cantante e chitarrista (e fumettista) Davide Toffolo, con Enrico Molteni al basso e Luca Masseroni alla batteria, ora sono pronti a riportare la gioia delle loro performance live, con nuovi travestimenti e canzoni provenienti dal loro vastissimo repertorio che spazia dal rock al reggae, senza soluzione di continuità. I TARM hanno all’attivo oltre venticinque anni di musica, indipendenza e avventure, più di millecinquecento concerti, fumetti, maschere, disegni, sogni, un’etichetta (La Tempesta) e dodici album : l’ultimo, “ Sindacato dei Sogni “, è del 2019.



A chiudere il sipario sul palco del Lazzaretto, e su questa edizione del KME, saranno le raffinate note del piano di Peter Waters, pianista australiano ma di casa in Sardegna: musicista di formazione classica, prestato poi al jazz, nella sua lunga carriera di fama internazionale ha suonato in tutto il mondo e in prestigiosi festival. Fra le sue numerose registrazioni, il cd con lavori di John Adams, Maurice Ravel e Erik Satie è stato insignito del più importante premio australiano, l’ABC Classic FM, come migliore disco classico del 1997. Tra le sue collaborazioni più importanti si contano il suo adattamento del Requiem di Gabriel Fauré per il Chorprojekt San Gallo e quintetto jazz, e i suoi intermezzi jazz basati su Ravel per due pianoforti (con Kenny Drew Jr.). Una collaborazione recente in Sardegna è stata invece nel progetto “377: in transito”, del contrabbassista Sebastiano Dessanay.

Altri eventi



Come sempre il Karel Music Expo è una vetrina multidisciplinare che promuove tutte le forme espressive: ecco dunque nella Sala Polifunzionale del Lazzaretto “Questa stanza non ha più pareti“, una mostra dell’artista La Chigi, di base a Trento. Divoratrice compulsiva di arte e letteratura dallo spirito vintage, lavora con materiali non convenzionali, differenti medium e “objets trouvès” sul linguaggio e sui suoi limiti e sul tema della Casa. Attraverso installazioni e ready made, La Chigi materializza i sentimenti in piccole scenette ironiche e apparentemente leggere. I mini-mondi raccontati nella mostra sono un modo per pensare fuori dagli schemi nei confini di una scatola: “arredata” da ciascuno a modo suo, la scatola/casa diviene meno stretta e convenzionale di quanto si potrebbe presumere.



Rientra invece nella valorizzazione della città di Cagliari nei suoi aspetti più originali la “Passeggiata Archeo-felina” in programma domenica 12 a cura dell’associazione I love Sardegna in collaborazione con la Colonia Felina Gli SfiGatti e i Mici dell’Orto. Visitando i siti archeologici di San Saturnino e San Lucifero, si racconteranno storie e aneddoti sui gatti che li popolano. Partenza alle 17 da Piazza San Cosimo.

I sapori del territorio avranno anche in questa edizione uno spazio dedicato al KME, con la Food Experience a cura dell’Accademia del Buon Gusto, guidata dallo chef del Cagliari Calcio William Pitzalis, insieme ai ragazzi del quartiere Sant’Elia, che nei giorni del festival, prepareranno al Lazzaretto specialità a base di prodotti locali. Le degustazioni si potranno acquistare a sei euro insieme al biglietto di ingresso in prevendita selezionando l’opzione “Intero con degustazione”. Il menù delle tre serate propone giovedì malloreddus ai quattro sapori con purpuzza e crema di pecorino di Gavoi – oppure – cous cous di verdure calasettano; venerdì fregola incasada con ragù di verdure e fiore sardo; sabato, infine, risotto mantecato con pecorino sardo.

Biglietti