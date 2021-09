Karel Music Expo, seconda serata del festival culture resistenti a Cagliari

domani ,venerdì 10 settembre, a Cagliari, per il quindicesimo Karel Music Expo , il festival delle culture resistenti organizzato dalla cooperativa Vox Day , che quest’anno si riconosce sotto il titolo “Outsiders”, in programma fino a sabato 11 al Lazzaretto , il Centro polifunzionale d’Arte e Cultura nel quartiere Sant’Elia. Seconda serata,,venerdì 10 settembre, a, per il quindicesimo, ilorganizzato dalla cooperativa, che quest’anno si riconosce sotto il titolo, in programma fino a sabato 11 al, il Centro polifunzionale d’Arte e Cultura nel quartiere Sant’Elia.

L’apertura, alle 19.15, è affidata allo scrittore genovese Michele Vaccari, che dialogherà con Simone Cavagnino sul suo nuovo romanzo, “Urla sempre, primavera” (NN Edizioni, 2021), una storia d’amore e lotta ambientata in una distopica Genova del 2022. Classe 1980, Vaccari ha pubblicato in precedenza “Italian Fiction” (Isbn Edizioni, 2007), “Giovani, nazisti e disoccupati” (Castelvecchi, 2010), “Delia Murena” (ad est dell’equatore, 2010), “L’onnipotente” (Laurana, 2011), “Il tuo nemico” (Frassinelli, 2017) e “Un marito” (Rizzoli, 2018). Con Anna Pollio e Lucio Basadonne ha supervisionato la docuserie “Making of Love” trasmessa su Cielo.

A partire dalle 20.30, spazio alla musica nella Corte centrale: a salire per primo sul palco sarà Igor Lampis , chitarrista e membro fondatore della band isolana Punkillonis; nel suo ultimo lavoro è tornato alle radici del punk, senza però tralasciare i contenuti cantautoriali e taglienti che hanno caratterizzato anche la sua attività di fumettista sotto il nome di Igor StravyPaz. “Punk-Autoriale (Dal punk alla canzone d’autore in una sola mossa)”, questo il titolo, è uscito quest’anno dopo l’avventura del “Nuovo Cantacronache” del 2018.

advertisement

Intorno alle 21 il testimone passa a un altro artista isolano, SARRAM , nome d’arte di Valerio Marras, con le sue sonorità di matrice drone/ambient in cui convivono elementi di natura doom, postrock e noise. Ha all’attivo esibizioni dal vivo in tutta Europa e quattro dischi, dal 2017 a oggi, pubblicati per Subsound Records, Midira Records e Talk About Records; in questa occasione presenta “Albero”, uscito lo scorso maggio esclusivamente in vinile (Subsound Records).

Nel terzo atto della serata, riflettori puntati su un protagonista del rock alternativo italiano, Edda , al secolo Stefano Rampoldi, ex voce dei Ritmo Tribale; nel 2019, a due anni di distanza dal precedente “Graziosa utopia”, ha firmato “Fru Fru”, il suo quinto album da solista, pubblicato da Woodworm Label: un disco inconsueto, inaspettato e maturo, diverso dai precedenti, che devia dai territori del rock duro e puro per percorrere sonorità più leggere (“fru fru”, appunto), ma sempre con un’attitudine rock nei testi e nell’approccio al racconto del suo mondo personale.

Un’altra stella illuminerà la serata di domani (venerdì 10) del Karel Music Expo : intorno alle 23 è attesa sul palco Cristina Donà , una delle voci più originali della scena musicale italiana, punto di riferimento e figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti; una cantautrice che ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea, riuscendo a conquistarsi il plauso anche di grandi artisti come Robert Wyatt e David Byrne. Cristina Donà torna in tour per preparare il terreno al suo nuovo disco, “deSidera” (il nono di una fortunata serie), portando con sé la ricchezza dei suoi ventiquattro anni di carriera. In concerto proporrà in anteprima alcuni estratti da questo album e brani di repertorio in una rinnovata veste.

In chiusura, lo spazio dopoconcerto ospita le sonorità minimaliste di Stziopa , alias Stefano Manconi, musicista e produttore di musica elettronica originario di Sant’Antioco, con brani costruiti sull’improvvisazione e prodotti tramite sintetizzatori modulari, pattern ripetitivi e in lenta evoluzione, in una fusione continua tra ambient, techno e house.

Non solo musica a KME: nella Sala Polifunzionale del Lazzaretto si può visitare la mostra di La Chigi “Questa stanza non ha più pareti“.

Divoratrice compulsiva di arte e letteratura dallo spirito vintage, l’artista di base a Trento lavora con materiali non convenzionali, differenti medium e “objets trouvés” sul linguaggio e sui suoi limiti e sul tema della Casa. Attraverso installazioni e ready made, La Chigi materializza i sentimenti in piccole scenette ironiche e apparentemente leggere. I mini-mondi raccontati nella mostra sono un modo per pensare fuori dagli schemi nei confini di una scatola: “arredata” da ciascuno a modo suo, la scatola/casa diviene meno stretta e convenzionale di quanto si potrebbe presumere.

I sapori del territorio hanno uno spazio dedicato anche in questa edizione del KME, con la Food Experience a cura dell’Accademia del Buon Gusto, guidata dallo chef del Cagliari Calcio William Pitzalis, insieme ai ragazzi del quartiere Sant’Elia, che prepareranno al Lazzaretto specialità a base di prodotti locali. Le degustazioni si possono acquistare a sei euro insieme al biglietto di ingresso in prevendita su Vivaticket selezionando l’opzione “Intero con degustazione”. Il menù di domani, venerdì, propone fregola incasada con ragù di verdure e fiore sardo.



Biglietti



I biglietti per ogni singola serata si possono acquistare nei punti vendita e online di Vivaticket (ricercando “Karel Music Expo”) a 25 euro più diritti di prevendita. 30 euro, invece, il prezzo del biglietto al botteghino. I posti sono limitati: si consiglia dunque l’acquisto in prevendita e la prenotazione online per gli eventi gratuiti.

Per informazioni la segreteria del Karel Music Expo risponde al numero 070840345 e all’indirizzo di posta elettronica info@voxday.com . Notizie e aggiornamenti sul sito www.voxday.com e alle pagine facebook.com/voxdayitaly e facebook.com/karelmusicexpo .

La quindicesima edizione del Karel Music Expo è organizzata dalla cooperativa Vox Day con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Informazione Spettacolo e Sport), del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura), del Ministero della Cultura, del Comune di Sarroch e della Fondazione di Sardegna.

Partner: Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto, Sardex, MusicArtService, Lazzaretto di Cagliari, Factory, Gigmit, Accademia del Buon Gusto, Associazione Project Trieste, Freeurope Channel, Rete dei Festival, I Love Sardegna, Maison Savoia, Esibirsi, Sonicbids, Le Officine, Cooperativa Sant’Elia 2003, Radiotweetitalia.com, Exitwell, Rockfestival del Mediterraneo.