Karel Music Expo: Samuel in concerto a Sarroch

Karel Music Expo , il festival delle culture resistenti ideato e organizzato dalla cooperativa Vox Day , in programma a Cagliari da giovedì 9 settembre a sabato 11: domani sera – venerdì 3 settembre – a Sarroch, riflettori puntati su Samuel , in concerto a partire dalle 22 nei giardini di Villa Siotto, accompagnato da Alessandro Bavo alle tastiere e all’elettronica, Gianluca Senatore alla chitarra e al basso, e Cristian Montanarella alla batteria. Imperdibile anteprima del quindicesimo, ilideato e organizzato dalla cooperativa, in programma a– a, riflettori puntati su, in concerto a partirenei giardini di, accompagnato daalle tastiere e all’elettronica,alla chitarra e al basso, ealla batteria.

Il frontman dei Subsonica approda nella cittadina sulla costa, a una ventina di chilometri da Cagliari, per l’unica tappa sarda del suo Cinema Tour, il giro di concerti intitolato al suo ultimo singolo, “ Cinema “, appunto, pubblicato lo scorso maggio; scritto e composto insieme a Colapesce e Federico Nardelli, e registrato con la partecipazione di Francesca Michielin , il brano è un tributo alla settima arte e ai film, compagni immancabili della forzata permanenza tra le mura domestiche nell’ultimo anno di pandemia; ma ha voluto essere anche un’anticipazione dell’estate e un auspicio al ritorno di momenti di svago, di leggerezza, in cui poter stare di nuovo insieme. «Questi ultimi mesi sono stati scanditi da grandissimi cineforum, spesso in solitaria» ha spiegato allora Samuel : «A guardare film d’autore, film d’essai, a perderci in quei luoghi della nostra fantasia che sono stati rappresentati abilmente da registi magici. Ora si sta tornando a un’altra esigenza: quella di uscire, incontrare i propri amici, rivivere la socialità, ricominciare a saltare».

“ Cinema ” ha fatto seguito a “Brigatabianca”, il secondo album da solista del cantante torinese, uscito a fine gennaio. Nella sua ultraventennale carriera, Samuel ha registrato nove dischi con i Subsonica e sei con i Motel Connection, con cui ha lavorato anche a due colonne sonore. Nel 2017 ha partecipato al festival di Sanremo con “Vedrai” e pubblicato il suo primo album, “Il codice della bellezza”. Tra le tante collaborazioni insieme ai Subsonica ci sono quelle con Franco Battiato, Bluvertigo, Antonella Ruggiero, Krisma; da solista, quelle con Patty Pravo, Jovanotti, Manuel Agnelli e Mannarino.

I biglietti per il concerto di Samuel si possono acquistare nei punti vendita e online di Vivaticket a 25 euro più diritti di prevendita. 30 euro, invece, il prezzo al botteghino. I posti sono limitati: si consiglia dunque l’acquisto in prevendita.

Su Vivaticket sono disponibili anche i biglietti per tutti i concerti del quindicesimo Karel Music Expo , in programma a Cagliari da giovedì 9 settembre a sabato 11 al Lazzaretto , il Centro polifunzionale d’Arte e Cultura in via dei Navigatori, nel quartiere di Sant’Elia. Tanti appuntamenti in cartellone, con la musica – come sempre – in primo piano: ecco dunque in arrivo la cantante di origine ucraina Maria Basel , la cantautrice di origine tunisina Emel , insieme al violinista Rodrigo D’Erasmo (Afterhours), mentre dalla Penisola sbarcano nel capoluogo sardo Cristina Donà , Giorgio Canali , Edda , Tre Allegri Ragazzi Morti , Daniele Celona , Gionata Mirai ; giocano in casa, invece, SARRAM , Stziopa , Igor Lampis , Andrea Andrillo , OK BA ( Pasquale Demis Posadinu e Alberto Atzori), Luca Usai e il pianista Peter Waters , australiano ma di base in Sardegna.

Musica, ma non solo: il programma del Karel Music Expo propone infatti anche incontri di approfondimento, come “Donne in festival”, sul tema dell’organizzazione dei festival culturali, con Rita Atzeri, Manuela Fiorie Mattea Lissia, condotto da Laura Fortuna; o come quello a sfondo storico e archeologico con Massimiliano Piga dell’associazione I love Sardegna. Spazio anche alle presentazioni editoriali, col giornalista Luca Mirarchi e con lo scrittore genovese MIchele Vaccari, e all’arte visiva, con la mostra “Questa stanza non ha più pareti” dell’artista La Chigi. A completare la serie di eventi, una “Passeggiata Archeo-felina”, anche questa a cura di I Love Sardegna, nelle aree archeologiche di San Saturnino e di Bonaria, in collaborazione con la colonia felina Gli SfiGatti e l’associazione I Mici dell’Orto. Immancabile anche lo spazio dedicato alle degustazioni dei prodotti del territorio, con la Food Experience a cura dell’Accademia del Buon Gusto, guidata dallo chef del Cagliari Calcio William Pitzalis, insieme ai ragazzi del quartiere Sant’Elia.

Per informazioni la segreteria del Karel Music Expo risponde al numero 070840345 e all’indirizzo di posta elettronica info@voxday.com . Notizie e aggiornamenti sul sito www.voxday.com e alle pagine facebook.com/voxdayitaly e facebook.com/karelmusicexpo.

La quindicesima edizione del Karel Music Expo è organizzata dalla cooperativa Vox Day con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica Istruzione, Informazione Spettacolo e Sport), del Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura), del Ministero della Cultura, del Comune di Sarroch e della Fondazione di Sardegna.