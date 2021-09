Immuno Boost: : 5 cose per migliorare il sistema immunitario

1. Lo stress

Un organismo sottoposto allo stress psicofisico ha una maggiore esposizione a infezioni ed altre problematiche. Il fisico, infatti, risente molto dello stress: si pensi alla gastrite dovuta allo stress e al fisico che impiega quindi le risorse del sistema immunitario.

2. Sedentarietà

Una attività fisica moderata mantiene in allenamento tutto il fisico e quindi la risposta immunitaria sarà più efficiente in un individuo allenato rispetto ad una persona sedentaria che quindi farà subirà un contagio come uno sforzo eccessivo.

3. Poche ore di sonno

Oltre ai benefici psicologici di riposare adeguatamente, è stato scientificamente dimostrato che le persone che dormono meno di 7-8 ore tendono ad ammalarsi più frequentemente. Inoltre, non tutte le ore di sonno sono uguali: è importante dormire tra le 23 e le 7 del mattino perché il riposo sia massimo.

4. Alimentazione non adeguata

Un elevato apporto calorico richiede maggiori energie al fisico per il metabolismo, in particolare coinvolge l’apparato digerente che svolge un ruolo fondamentale per il sistema immunitario. Inoltre, più nello specifico, rispettare non solo le quantità di calorie ma la qualità delle calorie è di vitale importanza: rispettando una dieta bilanciata nei macronutrienti: carboidrati, proteine, grassi e ricca di verdure per il loro apporto di vitamine e minerali.

5. Idratazione

L’acqua e una corretta idratazione svolge un ruolo centrale per avere una maggiore resistenza alle infezioni virali, sia direttamente, sia indirettamente migliorando infatti tutte le performance del fisico e migliorando la qualità del sonno.