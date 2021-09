Il punto di Roberto Napoletano. L’ altro spread che l’Italia deve abbattere

Il differenziale tra l’agenda del Governo e quella dei partiti che lo sostengono

Dobbiamo aumentare stabilmente la produttività, il tasso di occupazione femminile e quello nelle aree più svantaggiate, la quota non solo degli investimenti pubblici, ma anche di quelli privati. Tutta roba (vera) che nel dibattito interno dei partiti e in quello televisivo non c’è. Loro parlano di altro, parlano del nulla. Parlano di non fare i vaccini.

Di fare i prepensionamenti. Di mandare Draghi al Quirinale perché così si fanno le elezioni. Parlano senza capire e così il nuovo spread sale alle stelle. Ma nessuno fuori dell’Italia dà loro credito e anche in casa la gente, sempre di più, comincia a capire con chi stare