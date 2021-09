Il punto di Roberto Napoletano. Ci sono gli uomini per un Paese nuovo

Ci vuole chi rappresenti l’anima nazionale e si assuma il compito di essere l’incarnazione della nazione

L’Italia ha bisogno di un presidente con una personalità che sia garante della Costituzione e della tenuta del sistema non per tornare a quello che eravamo prima del Covid, il grande malato d’Europa, ma per diventare un Paese normale che trattiene in casa il suo capitale giovanile di talento, riunisce le due Italie e ritrova rango e ruolo di Fondatore in Europa.

Ha bisogno di assicurarsi una guida lunga all’altezza e di non bruciare la carta estrema Draghi. Se lo ricordino tutti ora, non domani, perché sarebbe troppo tardi



di Roberto Napoletano, Direttore del Quotidiano del Sud – l’Altravoce dell’Italia