Iglesias: corredo di strumenti, marijuana e denaro in casa di un 38enne

Si tratta di un’attività nata per strada durante un normale servizio che ha portato risultati non prevedibili in partenza.

Ieri sera a Portoscuso i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un trentottenne del luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico. Questi era stato fermato mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore.

Da una sommaria perquisizione dello stesso, occultati sulla sua persona sono stati rinvenuti 6 grammi di marijuana. La successiva conseguente perquisizione domiciliare ha consentito poi di rinvenire presso il suo domicilio 1,1 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, due bilancini elettronici di precisione, un tritaerba, la somma contante di euro 950 suddivisa in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita svolta dal giovane.

Sulla base di questi presupposti, al termine della redazione degli atti descrittivi di quanto constatato dai carabinieri, il trentottenne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Iglesias in attesa di essere condotto in stato d’arresto al Tribunale di Cagliari ove si svolgerà nella mattinata odierna il relativo processo con rito direttissimo.