Iglesias: arrestato per furto un 54enne del posto

Polizia di Stato: arrestato per il furto di 60€ un 54enne

Nella mattina di sabato, gli agenti del Commissariato di Iglesias, durante un controllo all’interno del paese, son stati informati che poco prima un uomo aveva perpetrato un furto all’interno di un ipermercato.

L’uomo è stato sorpreso all’interno di un box in cui erano custoditi gli effetti personali degli operatori a cui erano stati sottratti i soldi.

Gli Agenti hanno identificato subito l’uomo, un 54enne di Iglesias con a carico numerosi precedenti.

advertisement

Le parti lese hanno denunciato per furto l’uomo che è stato tratto in arresto per furto aggravato.