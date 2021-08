I Diritti Umani di scena ad Oristano

In un clima come quello attuale, in cui ogni giorno c'è qualcuno che in preda al sopruso grida richiedendo il rispetto dei propri diritti, risulta sempre più necessaria la conoscenza dell'unico documento che, in un solo testo, riassume tutti quelli che sono i diritti di ognuno: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

In un clima come quello attuale, in cui ogni giorno c’è qualcuno che in preda al sopruso grida richiedendo il rispetto dei propri diritti, risulta sempre più necessaria la conoscenza dell’unico documento che, in un solo testo, riassume tutti quelli che sono i diritti di ognuno: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 30 articoli, sconosciuti alla maggior parte delle persone e che, nella mattinata di martedì 31 agosto, sono stati divulgati a Oristano tramite la distribuzione di libretti all’interno dei quali ogni articolo è spiegato a misura di tutti, a prescindere dal livello culturale del lettore.

Un elemento troppo spesso ignorato relativamente a quelli che sono i diritti, è che sono di tutti. I 30 articoli fanno parte di una dichiarazione universale. Ecco perché ogni volta che si urla richiedendo il rispetto dei propri diritti, bisogna anche essere abbastanza assennati da chiedersi: “sto garantendo che anche i diritti degli altri siano rispettati?”. Proprio su questo hanno fatto leva i volontari nell’iniziativa di oggi intervistando gli oristanesi su come si prendano cura dei diritti degli altri e nel contempo mostrando l’articolo 29 della Dichiarazione Universale, la responsabilità.

Poiché, come disse L. Ron Hubbard, “i diritti umani devono essere resi una realtà non un sogno idealistico”, le attività di Uniti per i Diritti Umani procedono con la volontà di spronare le persone a conoscere ognuno dei 30 articoli e in più farsi portavoce, sia facendoli conoscere a loro volta, sia assicurandosi di concedere agli altri i propri diritti. E’ curioso infatti che, tra le persone con cui i volontari hanno dialogato, ci siano state esternazioni di perplessità riguardo l’attuale facilità delle persone a litigare per argomenti sui quali ci sono pareri differenti. C’è dispiacere nell’osservare liti tra persone generate da situazioni riguardo le quali entrambe le parti rimarranno in un modo o nell’altro vittime. I Diritti Umani determinano unione e accordo, ma l’elemento fondamentale perché avvenga è la conoscenza di ognuno degli articoli ed oggi, decine di persone in più a Oristano sanno che cosa siano.