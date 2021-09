HP Sport RRT: due titoli nazionali e tre piloti sul podio

Un fine settimana da incorniciare per HP Sport RRT, la struttura sportiva laziale è stata impegnata su più fronti: rally, salita e slalom, conquistando ben due titoli italiani.

Il primo con Luca Fersini (Slalom) su Peugeot 106 Rally (RSPlus) e Lucchesi Jr. (CIRA 2 Ruote Motrici) su Peugeot 208 Rally4, a cui vanno aggiunti il terzo posto di Classe (R2C) con Jacopo Trevisani al Rally 1000Miglia, il successo di Classe per “King Dragon” nello slalom di Roccadaspide e il posto d’onore per Matteo Olivo in classe TC2000 su Kadett GTE nella salita di Pedavena.

Christopher Lucchesi Jr. e Luca Fersini con una stagione da protagonisti hanno coronato il sogno di vestire il tricolore, il primo con due successi e altrettanti secondi posti ha sbaragliato la concorrenza nel CIRA 2 RM, il secondo alla sua prima esperienza nel campionato italiano slalom ha centrando l’obiettivo di inizio stagione, alla pari di Christopher Lucchesi.

Jacopo Trevisani impegnato come Lucchesi Jr. nel rally 1000Miglia otteneva il terzo posto di classe R2C con la Peugeot 208 Rally4 by GF Racing:

“E’ bello correre su strade amiche sentendo la vicinanza di amici e tifosi – ha detto il driver bresciano – anche se ci aspettavamo di essere più competitivi. Il catrame non è il mio fondo ideale, sulla terra mi sento molto più a mio agio. Però non demordiamo, cercheremo di migliorare, soprattutto di capire dove possiamo crescere di livello”.

In provincia di Salerno, per lo slalom di Roccadaspide oltre al Fersini, era impegnato anche ‘King Dragon’ su MINI Cooper che collezionava l’ennesimo successo di Classe e avvicinandosi sempre più alla vetta della classifica del campionato italiano. Ultimo, ma non importante, il secondo posto di classe TC2000 di Matteo Olivo alla salita di Pedavena al volante della storica Opel Kadett GTE.

Insomma, un poker di risultati di tutto rispetto quelli collezionati da HP Sport RRT nello scorso week end, risultati, che possono soltanto migliorare da qui a fine stagione, visto che la struttura è ancora in corsa per altri successi tricolori nella Velocità su Terra (Autocross) e in Trofei (Peugeot Top) e Serie (IRCup) presenti nel calendario rallistico nazionale.