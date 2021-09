HP Sport RRT Davide Belli vince lo slalom di Ittiri

Il portacolori della struttura HP Sport su Formula Gloria ha dominato la 22esima edizione dello slalom di Ittiri, gara valida per la Coppa Italia 2 Zona, lasciandosi alle spalle l’agguerrita pattuglia dei piloti locali.

Il giovanissimo Belli ha fissato il suo risultato in 150 punti a fronte dei 154 di Enrico Piu (anche lui su Formula Gloria) e dei 156 dell’algherese Fabio Angioj (Hayabusa) che ha tentato il tutto per tutto nella terza e ultima manche arrivando a soli 67 centesimi da Belli, ma con due penalità all’attivo.

Belli dopo il terzo posto del 2019 ottenuto con all’attivo una sola manche di gara, per problemi al filo dell’acceleratore, domenica, sin dai primi metri ha fatto intendere che puntava al gradino più alto del podio.

Tre manche e la ricognizione, lo vedevano sempre primeggiare, nonostante il nutrito gruppo di outsider, Belli non lasciava spazio, andando a vincere tra gli applausi dei suoi avversari.

Grande soddisfazione in casa HP Sport: “Siamo estremamente felici per l’ottima prova di Davide, che con la trasferta sarda siamo a tre successi stagionali, dopo Ascoli e Saraceni in Molise è arrivata la vittoria di Ittiri”.