La 38.ma cronoscalata ‘Pedavena-Croce D’Aune’ valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna, vede impegnata la struttura laziale HP Sport RRT con Matteo Olivo, uno dei suoi driver in gara con una Opel Kadett GTE gara, che si apre con le operazioni preliminari in programma nella giornata di sabato presso l’ampio spazio della Birreria a Pedavena e che vede ben 265 iscritti.

Domenica 5 settembre con inizio alle ore 8:00 le due salite di gara che saranno trasmessa in diretta streaming ed il live TV che garantirà lo spettacolo. Tornando alla competizione che si articola sui 7.785 metri del percorso che Pedavena sale verso il Passo Croce d’Aune, il portacolori di HP Sport RRT è pronto per esprimersi al meglio nello storico appuntamento motoristico che, si snoda tra il Tornante del Belvedere, passando per il rettilineo della Molonera e quindi su fino a Croce d’Aune.

Dopo aver effettuato le due manche di prove ufficiali sabato 4 settembre, per Matteo Olivo la sfida vera e propria si disputerà l’indomani domenica (ore 8:00) con due manche cronometrate di gara, il tutto con un occhio al meteo che potrebbe rendere difficile la gara per tutti.