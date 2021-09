HP Sport RRT a Raccodaspide per slalom ‘Tricolore’ con Fersini e ‘King Dragon’

La settima prova del Campionato Italiano Slalom è in programma a Roccadaspide in provincia di Salerno, e vedrà ancora una volta tra i protagonisti la coppia di piloti che gareggia con i colori di HP Sport RRT.

Si tratta di Luca Fersini (Peugeot 160 Rallye – AC Racing) attuale leader della classe RSP 1.4 e ‘King Dragon’ (MINI Cooper 1.6 – Tirreno Corse) anche lui al pari di Felsini, leader della classifica provvisoria nel ‘tricolore’ per la classe RSTB 1.6.

Per i due portacolori della struttura laziale, impegnata in contemporanea anche nel CIR con il rally 1000Miglia, sarà determinate conquistare punti preziosi per iniziare a mettere una ipoteca sul titolo di Classe nel massimo campionato italiano.

“Siamo molto fiduciosi sul rendimento dei nostri portacolori – hanno affermato dalla struttura sportiva – i nostri due piloti hanno preparato la gara con molta attenzione, l’unico dubbio sarà il meteo, ma siamo certi che anche in caso di pioggia, sia Fersini che ‘King Dragon’ saranno in grado di gestire la loro gara”.

advertisement

La competizione salernitana si preannuncia molto combattuta, in virtù dell’alto numero di iscritti, ben 121, dove tutti cercheranno punti preziosi per un finale di stagione ancora tutto da scrivere.

Il programma prevede nella giornata di sabato 4 settembre l’apertura del centro accrediti (15:00-19:00) in località La Fonte a Roccadaspide presso il l’area di servizio Repsol, a seguire la pubblicazione degli ammessi alla partenza con il relativo ordine, mentre, domenica 5 settembre, alle ore 9:00 la ricognizione del percorso in assetto da gara da parte dei piloti e, alle ore 11:00 la prima delle tre manche di gara.