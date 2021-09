Guarcino (FR): successo alla “prima” con il Real Madrid

Si è chiusa domenica 12 la presentazione del Camp di tre giorni con la Fondazione del club spagnolo. Manifestazione nel segno di Mario Mariozzi. Occasione unica per tanti ragazzi delle province di Frosinone e Roma.

Si è conclusa, con un successo straordinario, la presentazione del camp di tre giorni con la «Fundacion Real Madrid». Sul campo in erba naturale di Guarcino, da venerdì a domenica, molti ragazzi sono entrati nell’ambiente del Real Madrid, con tanto di magliette e pallone dei «galattici».

Sono arrivati da Vallepietra, Alatri, Affile, Altipiani di Arcinazzo, Bellegra, da Roma e Pomezia, oltre a quelli di Guarcino, per affrontare, in tutto, otto ore di allenamenti con metodologie e attrezzature che si utilizzano nel settore giovanile del club spagnolo.

Un’ esperienza unica, un appuntamento di alta formazione, coordinato da Massimo Baggiani (sales manager Centro Italia della «Fundacion Real Madrid»), basato soprattutto su tecnica e tattica.

Alla fine, tutti i partecipanti hanno ottenuto due attestati (uno della Fundacion Real Madrid) e una medaglia ricordo. A consegnare i riconoscimenti è stato il consigliere comunale di Guarcino con delega allo Sport, Francesco De Angelis.

Una manifestazione di grande rilievo, che ha portato il territorio in primo piano. Fondamentale la collaborazione dei Comuni di Affile (Roma) e Guarcino (Frosinone), guidati dai sindaci Ercole Viri e Urbano Restante, oltre a quella della società locale con il responsabile tecnico delle giovanili Antonello Mizzoni. «Real MM7», l’associazione sportiva dedicata a Mario Mariozzi (prestigiosa ala destra degli anni 50/60, poi tecnico e direttore sportivo di squadre laziali), ha organizzato al meglio un appuntamento che, per la prima volta in tutto il comprensorio della Ciociaria e della provincia di Roma, apre una collaborazione importante con la Fondazione Real Madrid.