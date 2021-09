Green Pass: inasprimento del Governo sull’obbligatorietà. Punizioni esemplari per i trasgressori…

Green Pass: Il governo prepara una nuova stretta che dovrebbe diventare obbligatoria per i lavoratori dei locali pubblici e non solo.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha confermato in occasione della conferenza stampa del 2 settembre l’intenzione di estendere ulteriormente il Green Pass obbligatorio.

Il premier ha fatto sapere di non aver ancora fissato le regole e che il quadro sarà tracciato solo dopo la cabina di regia, che potrebbe essere convocata già per l’inizio della prossima settimana. Nonostante ci siano ancora dei nodi da sciogliere, è possibile avanzare delle ipotesi sul nuovo intervento del governo.

Bar e ristoranti

In base alle ipotesi che circolano, il Green Pass potrebbe diventare obbligatorio per le persone che lavorano nei bar e nei ristoranti. Si tratta dei locali nei quali i clienti devono avere la certificazione verde per consumare al tavolo all’interno, al chiuso. E nel giro di poche settimane le condizioni meteo non consentiranno di consumare all’esterno. Quindi il Green Pass dovrebbe diventare obbligatorio anche per chi lavora nei locali pubblici nei quali è richiesta la certificazione.

Palestre, piscine e teatri

Per palestre e piscine vale lo stesso discorso dei ristoranti e dei bar. Il Green pass dovrebbe diventare obbligatorio anche per i dipendenti dei centri sportivi, dei teatri, dei cinema e delle sale giochi.

I dipendenti pubblici e del privato

Come anticipato nei giorni scorsi, la certificazione verde dovrebbe diventare obbligatoria anche per i dipendenti pubblici. Il ministro Brunetta ha già espresso parere favorevole all’estensione dell’obbligo per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e ha trovato una sponda nel ministro della Salute Roberto Speranza. L’ultimo step dovrebbe essere rappresentato dall’estensione dell’obbligo anche ai dipendenti del privato. Confindustria chiede da tempo un intervento in tal senso ma ha trovato di fronte la moderata opposizione del sindacato, che preferisce la via della vaccinazione obbligatoria.

I trasporti

Per i trasporti il concetto di fondo è lo stesso: l’ipotesi è di rendere obbligatorio il Green Pass lì dove la certificazione è richiesta ai clienti, in questo caso ai viaggiatori.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi