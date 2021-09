Grande soddisfazione per Coldiretti Oristano : ANDREA LIVERANI VINCE L’OSCAR GREEN NAZIONALE CON UN PROGETTO SUL RISPARMIO IDRICO

Grande soddisfazione per Coldiretti Oristano. Andrea Liverani, 24 anni di Terralba, ha vinto la categoria Fare rete grazie ad un progetto di rete sperimentale sull’agricoltura di precisione che evita lo spreco d’acqua e consente di somministrare solo il concime e il fertilizzante strettamente necessario. Un progetto innovativo sul risparmio idrico , studiati negli uffici di Coldiretti Oristano con i partner Andrea Liverani e MEDSEA Foundation, realizzato nell’oristanese con il contributo di 10 aziende agricole di Coldiretti Oristano , tra Arborea e Cabras.

Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento nazionale – afferma Andrea Liverani – E’ una ulteriore iniezione di fiducia che ci spinge a far meglio e dimostra che la tecnologia applicata va avanti anche nell’ agricoltura e la Sardegna non resta ferma a guardare. Per questo motivo proseguiamo con rinnovato entusiasmo il percorso ampliando la gamma di servizi che andremmo a fornire al mondo agricolo, attraverso la nostra start up SMART GEO Survey srl.

Siamo fieri e orgogliosi di questo importante riconoscimento nazionale che va a coronare un percorso – afferma Emanuele Spanò, Direttore di Coldiretti Oristano – nato dalla realizzazione di una rete formata da Coldiretti Oristano, con un lavoro di squadra, che ha dato vita a un progetto dai chiari obiettivi: sostenibilità ambientale ed economicità aziendale. Un progetto che ha innescato un cambiamento culturale gettando le basi per un’agricoltura resiliente capace di poter far fronte , attraverso la tecnologia e la costruzione di reti sinergiche, alle sfide a cui sono chiamate le imprese agricole quali, a titolo di esempio, il contrasto dei danni causati dai cambiamenti climatici.

advertisement

Per la prima volta Coldiretti Oristano porta a casa attraverso questo progetto L’ Oscar Green Nazionale – afferma il presidente provinciale di Coldiretti Oristano Giovanni Murru – a testimonianza come il lavoro di squadra e le sinergie applicate tra agricoltori e tecnologia consentano il raggiungimento di significativi risultati come questo. La provincia di Oristano si caratterizza per l’ innovazione verso una agricoltura del futuro.