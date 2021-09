Governo: Mura (Pd), il lavoro è la base del Patto di Draghi

“Il lavoro è la base su cui si regge il Patto proposto da Draghi. E’ inutile che da destra prendano pezzi del discorso del premier e li rivendichino, perché il senso di questo appello è profondo e complessivo, non si può ridurre a un banale spot elettorale o pensare riguardi una sola categoria. Il sistema Paese si riprende e cresce se siamo capaci, tutti insieme come chiede Draghi, di creare più occupazione, lavoro sicuro, giustamente retribuito e dignitoso. Non la sola creazione di ricchezza ma un innalzamento diffuso della qualità della vita dei lavoratori e delle famiglie italiane: questo è l’obiettivo del Pd e si ritrova nelle parole di Draghi”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), commentando la proposta lanciata dal premier Mario Draghi oggi all’assemblea di Confindustria.