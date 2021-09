GONNOSNÒ raccontata nelle fotografie di Ambra Iride Sechi, sabato 11 settembre

Sabato 11 settembre alle ore 17.00 nel cortile del Museo comunale di Gonnosnò (OR) sarà inaugurata, per il secondo appuntamento, del secondo anno consecutivo, la mostra “Gonnosnò nelle fotografie di AMBRA IRIDE SECHI”.

La mostra è parte del programma “FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA IN MARMILLA 2020-2022 / ANNO 2021″, promosso dal Consorzio di Comuni due Giare e dall’Associazione culturale Su Palatu Fotografia, che ha coinvolto quattro nuovi comuni della Marmilla e 4 nuovi fotografi.

La campagna fotografica 2021 associata al comune di Gonnosnò, è stata affidata ad Ambra Iride Sechi, giovane fotografa di Las Plassas.

«Ambra ha camminato sotto la luce calda estiva, e con luce intendo tutta la luce del giorno, dall’alba al tramonto- scrive il curatore Luca Spano – nel testo in catalogo. La prima immagine, un incrocio con tante direzioni. Quale strada prendere? In lontananza la sagoma di un paese. La sequenza fotografica si srotola in un ciclo di campagne, muri, fuochi, metafore. Quasi un loop da cui non si può uscire, forse una struttura rituale. Incontriamo dei giovani illuminati da questa luce del Sud Sardegna, statici come i mezzi busti marmorei che si incontrano per caso in tante città. Volti conosciuti di cui non ricordiamo il nome. Testimoni di un presente fermo e onirico».

Il lavoro in esposizione sarà inoltre incluso in un volume edito dalla Soter editrice che sarà presentato al pubblico al termine del ciclo espositivo delle quattro mostre.

L’inaugurazione sarà preceduta dai saluti del sindaco di Gonnosnò Ignazio Peis, del presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda, del presidente dell’Associazione Su Palatu Fotografia Salvatore Ligios, di Luca Spano curatore della mostra, della fotografa Ambra Iride Sechi.

Il progetto generale è curato dall’Associazione culturale Su Palatu_Fotografia in collaborazione il Consorzio Due Giare, il Comune di Usellus, il Comune di Gonnosnò, il Comune di Assolo, il Comune di Sini, da Vigne Surrau e dalla Soter editrice.

L’esposizione, allestita all’aperto, potrà essere visitata a qualsiasi ora del giorno sino al 07 novembre 2021.

AMBRA IRIDE SECHI Nasce a Las Plassas nel 1992, è una fotografa ed artista visiva. Si forma presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove nel 2017 consegue la laurea di primo livello in Fotografia, Cinema e Televisione; in seguito prosegue gli studi nel biennio specialistico di Fotografia a Bologna e nella facoltà di Arti visive all’École supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée. La sua ricerca visiva è strettamente legata all’ambiente contemporaneo e si concentra su temi come la memoria, l’identità e le relazioni sociali. Nei suoi lavori esplora il potenziale politico e poetico delle immagini attraverso un approccio multidisciplinare, spaziando tra fotografia, video e performance. Nel 2018 ha contribuito alla fondazione di Transhumanza, collettivo e progetto itinerante che ha come scopo la diffusione della giovane ricerca artistica contemporanea nelle zone rurali della Sardegna. Transhumanza risponde ad un desiderio di fare rete e confrontarsi con la propria terra di origine, riflettendo su questioni come l’immaginario della tradizione, lo spopolamento delle aree interne e la conseguente diaspora. Attualmente vive e lavora tra la Sardegna e Marsiglia.

Info: Consorzio Due Giare, tel. 0783-910013 / Comune di Gonnosnò, tel. 0783 931678

Su Palatu Fotografia, cell. 349 2974 462

www.supalatu.it