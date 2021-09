Giuseppe Argiolas candidato sindaco della lista “Elmas per tutti”

È arrivata finalmente l’ufficialità: Giuseppe Argiolas è il candidato sindaco della lista “Elmas per tutti” che sarà appoggiato dal sindaco uscente Tonio Ena con tutta la squadra degli assessori che componevano la giunta comunale, il Presidente del Consiglio comunale Luca Fadda, allargando il perimetro dell’attuale maggioranza per comporre la sua lista, senza preclusioni politiche.

Giuseppe Argiolas, 49 anni, opera nel settore dell’igiene ambientale e da tanti anni è impegnato in politica. Nella consiliatura uscente ha ricoperto il ruolo di Vice Sindaco.

LE PAROLE DEL CANDIDATO SINDACO. “E’ per me motivo di grande emozione, orgoglio e rinnovato impegno candidarmi come Sindaco a servizio di una comunità importante come quella nostra di Elmas.

Ho sempre considerato il mio impegno amministrativo a prescindere dal ruolo rivestito. Oggi, con tanta umiltà e altrettanta voglia di fare, sono qui per proseguire, con voi, un percorso di buona amministrazione orientata all’ascolto di tutti” afferma Giuseppe Argiolas che spiega: “Sono consapevole delle grandi responsabilità che mi attendono ma credo di poter condividere con voi le soddisfazioni che ci riserveranno le azioni partecipate di salvaguardia e promozione del territorio , insieme a quelle di sostegno economico e sociale della nostra Comunità”•

Il candidato ringrazia “tutti coloro che hanno animato questa decisione, in particolare il sindaco uscente Antonio Ena, che per primo mi ha incoraggiato a iniziare questo cammino”.

LA LISTA ELMAS PER TUTTI.

La lista, “Elmas per tutti”, che appoggia la candidatura a sindaco di Giuseppe Argiolas, comprende tante figure della società civile: dal pensionato al dipendenti pubblico, dall’avvocato ai liberi professionisti, insieme a commercianti, casalinghe, dirigenti pubblici.

“La lista – continua il candidato sindaco – è fatta di persone che oltre ogni condizionamento partitico intendono dare voce alla qualità e alle competenze di tutti, e concorrere alla valorizzazione delle idee e delle persone, con la consapevolezza che per ritrovarsi Comunità è necessario condividere, costruire insieme, porre insieme buone azioni di politica locale”

“Questo sarà il nostro impegno – prosegue – proporci ai cittadini per affermare, attraverso il dialogo, che Elmas è una comunità inclusiva, unita, democratica, civica e identitaria, che Elmas è per tutti ed è consapevole di poter essere protagonista!”.

“Elmas per tutti – conclude Giuseppe Argiolas – perché le linee programmatiche daranno voce a tutti e tutti saranno protagonisti della loro scrittura e realizzazione. Una visione comune che ci porterà ad essere protagonisti di una nuova entusiasmante stagione amministrativa”.