Giulio Wilson in concerto a Milano

Giovedì 30 settembre il cantautore toscano Giulio Wilson sarà in concerto al circolo Arci Bellezza di Milano (Via Bellezza 16/a – ore 21.00 – ingresso 5€) per presentare l'ultimo lavoro "Storie vere tra alberi e gatti", un album ricco di collaborazioni illustri (Roy Paci, Inti Illimani e i Musici di Guccini su tutti).

Cantautore, autore ed enologo fiorentino, Giulio Wilson debutta nel 2016 con l’album “Soli Nel Midwest”, prodotto da Enzo Iacchetti, a cui sono seguiti il singolo “Parole” (2018), l’ep “Futuro Remoto” e, nell’estate 2019, il singolo “Estate Proletaria”. Ha scritto per Max Gazzé, Elisa, Ron, Nek, Arisa, Mirko Casadei e Marco Morandi.

Ha tenuto più di 140 concerti e vanta collaborazioni con Roberto Piumini, Bobby Solo, Roy Paci, Ron, i Musici di Francesco Guccini e con gli Inti Illimani, con cui ha inciso il brano “Vale la pena” in spagnolo, per il mercato iberico e sudamericano. Il suo ultimo lavoro, “Storie Vere fra Alberi e Gatti”, è stato inciso fra Firenze e Santiago del Cile ed è uscito per Maninalto il 9 aprile scorso.