Giuliano UGL Salute, nel Lazio inaccettabile il caso delle nuove autombulanze non utilizzate

La Ugl Salute chiede che venga fatta chiarezza su quanto denunciato sul quotidiano Il Tempo a proposito di nuove autoambulanze del servizio Ares 118 del Lazio acquistate ma non ancora utilizzate.

“Chiediamo se sia vero – dice il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano – che circa un mezzo su tre di quelli che devono accrescere il parco macchine a disposizione è ancora parcheggiato in attesa di essere messo al servizio dei cittadini.

Abbiamo pochi giorni fa sollevato con forza il problema del riordino e rilancio del 118 e della medicina d’urgenza e questo episodio è la conferma che bisogna fare in fretta. Chiediamo inoltre al Presidente Zingaretti e all’Assessore D’Amato perché si ricorra ancora in buona parte all’esternalizzazione del servizio e non si riesca a porre le basi per contrastare la carenza cronica di operatori sanitari adibiti a questo delicatissimo compito.

Quello che noi proponiamo è che risorse disperse alla rinfusa da una Giunta sempre più lontana dai bisogni dei cittadini vengano destinate totalmente al piano assunzionale. Senza un intervento tempestivo e decisivo – conclude il sindacalista – la medicina d’urgenza nella Regione Lazio non potrà rispondere alle esigenze dei cittadini”.