Francesco Abate e le “storie barocche” a Oristano

Francesco Abate

presenta

“ storie barocche” e “i delitti della salina”

venerdì 3 settembre – ore 21.30

oristano – giardino del museo diocesano arborense

Proseguono gli incontri della decima edizione di “Leggendo Ancora Insieme”. Francesco Abate protagonista del prossimo incontro della rassegna letteraria oristanese, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano.



Venerdì 3 settembre, alle 21.30, nel giardino del Museo Diocesano Arborense, Francesco Abate presenterà “Storie barocche” (Piemme) e “I delitti della salina” (Einaudi Editore).

Jimmy Spiga affiancherà l’autore nella presentazione dei due libri.

PER PARTECIPARE | È necessario essere muniti di Green Pass; durante gli incontri gli ingressi saranno contingentati e verranno rispettati tutti i protocolli anti-covid.

È consigliato prenotare chiamando il numero 0783 71722 ed è raccomandato arrivare con un po’ di anticipo per poter sbrigare le pratiche di registrazione dei presenti e far sì che l’incontro inizi con puntualità.

STORIE BAROCCHE | […] Mai, sinora, era successo che alcuni tra i maggiori scrittori e le maggiori scrittrici italiane del romanzo storico venissero riuniti per offrire un primo sguardo corale sull’Italia di quel secolo cardine. Storie barocche è un puzzle composto da diverse tessere che si estende geograficamente toccando tutti i punti cardinali e va in profondità a scovare storie sottaciute, dimenticate, per nulla famose ma esemplari di quel periodo. Artisti scellerati, inventori incompresi, antesignane delle suffragette, musicisti tormentati, inquisitori corrotti: in queste Storie barocche ecco emergere un’umanità varia, unica, affascinante, indimenticabile. (www.edizpiemme.it)

I DELITTI DELLA SALINA | Una nuova protagonista femminile, coraggiosa e ribelle, entra nel giallo italiano. Si chiama Clara Simon, è una giovane «mezzosangue», e vuole diventare la prima giornalista investigativa italiana nella Cagliari di inizio Novecento. (www.einaudi.it)

L’AUTORE | È nato a Cagliari nel 1964. Ha esordito con Mister Dabolina (Castelvecchi, 1998). Sono seguiti Il cattivo cronista (Il Maestrale, 2003), Ultima di campionato (Il Maestrale, 2004/ Frassinelli, 2006), Getsemani (Frassinelli, 2006) e I ragazzi di città (Il Maestrale, 2007). Con Einaudi ha pubblicato Mi fido di te (Stile libero, 2007 e Super ET, 2015), scritto a quattro mani con Massimo Carlotto, Così si dice (2008), Chiedo scusa (con Saverio Mastrofranco, Stile libero, 2010 e Super ET, 2012), Un posto anche per me (2013) e Mia madre e altre catastrofi (2016). È fra gli autori dell’antologia benefica Sei per la Sardegna (Einaudi, 2014). Il corregidor è il suo primo romanzo storico. È giornalista de L’Unione Sarda. (www.edizpiemme.it)

I PROSSIMI APPUNTAMENTI | “Leggendo ancora insieme” riprenderà gli incontri a fine settembre con una sezione a tema dedicata quest’anno ai “DIRITTI UMANI”. Le date saranno quattro, dal 23 al 26 settembre.

LA RASSEGNA | “Leggendo Ancora Insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla decima edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà, la responsabilità critica e l’arma fragile, ma potentissima, della lettura. La rassegna letteraria oristanese nasce nel 2012 da “Il Maggio dei Libri”, una campagna nazionale promossa dal “Centro per il libro e la lettura” del MIBACT che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali. La II e la III edizione della rassegna sono state premiate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con una menzione speciale per la validità dei progetti presentati.

“Leggendo ancora insieme” anima la città di Oristano e fa tappa in diversi comuni della Sardegna con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole.

Leggendo Ancora Insieme è una rassegna realizzata grazie anche al contributo della Regione Autonoma della Sardegna – assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – e al patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Oristano. L’incontro con Francesco Abate è organizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense.