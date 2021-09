Fondi ministeriali per la manutenzione di alcune scuole di Oristano

Il Comune di Oristano ha ottenuto due finanziamenti per un ammontare di 575 mila euro per le manutenzioni straordinarie delle scuole del Sacro Cuore e di via Bellini.

I due finanziamenti sono stati concessi dal Ministero della Pubblica istruzione sulla base della programmazione triennale nazionale 2018-2020 che stanzia 500 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica da realizzare in tutte le regioni italiane. La Sardegna risulta beneficiaria di risorse per oltre 17 milioni di euro.

L’intervento per le scuole di Oristano era stato presentato con una delibera della Giunta Lutzu del 2018.

Il primo finanziamento da 252 mila euro riguarda la manutenzione straordinaria e l’adeguamento alle norme della Scuola primaria di via Bellini.

“Il Comune parteciperà con un cofinanziamento di 63 mila euro e realizzerà interventi finalizzati all’eliminazione di rischi e all’ottenimento della certificazione di agibilità dell’edificio e adeguamento alla normativa antincendio” spiegano il Sindaco Andrea Lutzu e gli Assessori alla Pubblica istruzione e ai Lavori pubblici Massimiliano Sanna e Francesco Pinna.

Il secondo finanziamento ammonta a 320 mila euro e riguarda la manutenzione straordinaria e l’adeguamento alle norme della Scuola primaria Sacro Cuore di via Amsicora.

“La quota di cofinanziamento comunale è pari a 80 mila euro e anche in questo caso gli interventi riguarderanno l’eliminazione dei rischi e l’ottenimento della certificazione di agibilità dell’edificio e adeguamento alla normativa antincendio” dicono il Sindaco Lutzu e gli Assessori Sanna e Pinna.

Il decreto di assegnazione delle risorse autorizza gli enti locali ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.