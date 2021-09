FIND 39: Festival Internazionale Nuova Danza al Bastione di Cagliari

Visioni di danza sul Bastione di Saint-Remy a Cagliari domani , giovedì 30 settembre, alle 19 sotto le insegne del FIND 39 / XXXIX Festival Internazionale Nuova Danza organizzato da Maya Inc con la direzione artistica di Cristiana Camba e lo slogan “Alive And Kicking” (“vivi e scalpitanti”) a sottolineare che, nonostante le difficoltà, in particolare le restrizioni imposte dalla pandemia, il mondo della danza «continua a lottare», sperimentando nuovi linguaggi e modalità di interazione con il pubblico.

Sulla Terrazza Umberto I – con vista sulla città e sul mare – va in scena “1-0” del collettivo Sa.Ni. (Lazio) con il sostegno di Cie Twain: una creazione dei danzatori e coreografi Sara Sguotti e Nicola Simone Cisternino (vincitrice del bando Danza Urbana XL 2020 a cura del Network Anticorpi XL) «basata sul semplice ma a volte dimenticato aspetto di attrazione che gioca la danza sulla persona, utilizzando come mezzi quelli che sono la forma ed il tempo per giungere ad una connessione empatica che possa rendere colui che guarda spettatore e parte stessa dell’evento».

Una pièce originale che punta a catturare l’attenzione, e coinvolgere il pubblico attraverso una partitura gestuale che esplora e forza i limiti del corpo, fino al virtuosismo: una performance in cui tecnica e capacità espressiva, potenza e precisione concorrono a suscitare emozione e meraviglia. Una “provocazione” estetica incastonata nel paesaggio urbano, nella luce cangiante del crepuscolo, in cui i due artisti elaborano una grammatica gestuale attraverso la scomposizione e ricomposizione della forma, agendo su diversi livelli, in simbiosi oppure a contrasto, in una struttura duale insieme intimistica e spettacolare.

“1-0″ è una produzione di Sa.Ni., il collettivo nato cinque anni fa dalla collaborazione tra due artisti, Sara Sguotti e Nicola Simone Cisternino, legati da un forte rapporto basato su una linea artistica e di pensiero comune e condivisa. Lo scopo artistico del collettivo è quello di affrontare una ricerca basata sul movimento e di proporre, con questa base, un’opera fisica, concettuale e sentimentale. L’intenzione è quella di creare spettacoli accessibili ad un diverso tipo di pubblico che vogliono dedicarsi a una visione artistica di una densità corporea ed emotiva. Il collettivo Sa.Ni. è attivo con diverse produzioni artistiche, tutte premiate e riconosciute nel panorama nazionale.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il FIND 39 / XXXIX Festival Internazionale Nuova Danza con la direzione artistica di Cristiana Camba prosegue fino al 24 ottobre tra Cagliari e Selargius, dal Bastione di Saint Remy al Giardino Sotto le Mura, dal Teatro Massimo alle vetrine dei negozi del centro storico del capoluogo al palco del Teatro Si ‘e Boi, suggestivo esempio di archeologia industriale nel cuore di Selargius, che ospita le residenze artistiche e laboratori oltre alle performances degli artisti.

Un fitto carnet di eventi per un intenso fine settimana – da venerdì 1 a domenica 3 ottobre al Giardino Sotto le Mura di Cagliari con le proiezioni di Breaking 8 – Festival Internazionale di Videodanza (il 1 e il 3 ottobre rispettivamente alle 21.30 e alle 20.30) e con spettacoli come“Algo-Ritmi” di Versiliadanza (Toscana) venerdì 1 ottobre alle 21 , “A Royal Bird” di Naturalis Labor (Veneto) e il concerto “Wrong Memories”del gruppo Dies Irae (Sardegna) in programma sabato 2 ottobre dalle 21 e domenica 3 ottobre alle 11 la matinée del FIND Ragazzi con “La Capretta di Maria” de Il Crogiuolo (Sardegna) mentre alle 20 “Frammenti d’Inferno_1” di Artemis Danza/MayaInc (Emilia Romagna/Sardegna) con le coreografie di Monica Casadei.