Finale del Premio “Lunezia nuove proposte 2021”

Si è svolta nella serata del 31 agosto la finale del Premio Lunezia Nuove Proposte. Il vincitore del Contest è risultato Marco Martinelli, giovane talento originario di Lucca e già divulgatore scientifico per i ragazzi su Tim Vision e nei suoi seguitissimi video sulla piattaforma social TikTok

Si è svolta nella serata del 31 agosto la finale del Premio Lunezia Nuove Proposte. Il vincitore del Contest è risultato Marco Martinelli, giovane talento originario di Lucca e già divulgatore scientifico per i ragazzi su Tim Vision e nei suoi seguitissimi video sulla piattaforma social TikTok.

advertisement

“MOLECOLE D’ AMORE” è il brano con cui Marco Martinelli si è classificato al primo posto con un giudizio unanime di commissione d’ ascolto e di pubblico. Dalla semifinale in poi, tenutasi nel mese di luglio a Roma, RAI ISORADIO, partner del Premio, ha programmato a rotazione tutti i 10 brani selezionati per la finale e ha raccolto le preferenze degli ascoltatori. La novità di quest’ anno è che il vincitore accederà di diritto alle fasi finali di Area Sanremo e vedrà prolungata la programmazione del suo brano proprio su Rai Isoradio. Per la prima volta un appuntamento del Premio Lunezia si è svolto nell’ambito del calendario della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alla presenza del Presidente della Versiliana e del Sindaco di Aulla (sede storica e natale del Premio Lunezia).

Durante la serata si sono succeduti collegamenti con RAI Isoradio mentre, di particolare interesse, è stata L’ attenzione rivolta ai 10 finalisti da parte di produttori e operatori del settore musicale. I brani di tutti i 10 finalisti, infatti, saranno ascoltati anche dalla casa discografica Sony Music. I concorrenti sono stati presentati sul palco dal patron e ideatore del premio Stefano De Martino, che ha lasciato spazio ad ognuno, prima dell’esibizione, per introdurre con parole loro il senso del contenuto del brano presentato.

È proprio il contenuto che conferisce, nel suo valore letterario, la caratteristica identificativa del Premio Lunezia.

Sul podio, con il primo classificato Marco Martinelli, anche la napoletana Assia Fiorillo al secondo posto con “QUALCOSA È ANDATO STORTO” e il gruppo pugliese, originario di Andria, Le teste di ozzak, terzo classificato con “MI VOGLIO SUPERARE“.

Quest’ anno è stato assegnato anche il Premio “Lunezia Nuove Proposte New Mood” voluto dalla direttrice artistica del Premio Loredana D’Anghera, consegnato a Lisa Brunetti, in arte Helle, per il brano “2,107“.

Anche Radio Bruno, ha assegnato un suo premio scegliendo Anna Turrei per “A MANI NUDE” che beneficerà della promozione del suo brano sulla nota rete radiofonica.

Ad intrattenere il pubblico con la sua simpatia e la sua performance ricca di impeccabili imitazioni di noti personaggi, il bravissimo showman Leonardo Fiaschi.