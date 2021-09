FdI Alghero: ringraziamento e vicinanza a Marco Di Gangi

L'azione amministrativa di Di Gangi è stata puntuale e competente: in questi due anni di amministrazione è stato ricostruito un assessorato nevralgico per la città di Alghero, riuscendo a dotarlo di risorse umane e finanziarie.

Fratelli d’Italia Alghero ringrazia sentitamente Marco Di Gangi: il partito può dirsi orgoglioso dell’operato e del comportamento del suo candidato più votato alle scorse elezioni amministrative.

L’azione amministrativa di Di Gangi è stata puntuale e competente: in questi due anni di amministrazione è stato ricostruito un assessorato nevralgico per la città di Alghero, riuscendo a dotarlo di risorse umane e finanziarie. Proprio a dispetto delle difficoltà legate alle risorse, Di Gangi ha dimostrato le competenze e le qualità umane necessarie per tempi difficili, mettendo in campo strategie di promozione turistica intelligenti e rispettose del denaro dei contribuenti algheresi.

Con grande responsabilità, Di Gangi ha contribuito a radicare Fratelli d’Italia in città, supportando un numeroso gruppo di iscritti e simpatizzanti.

Oggi il Sindaco Conoci sceglie di rinunciare ad un Assessore fondamentale per lo spessore della sua squadra amministrativa, un assessore di comprovata competenza e lealtà.

Il principio di legalità, il rispetto delle regole, il senso delle Istituzioni e la tutela degli interessi del cittadino sono ideali e sentimenti che vengono prima dell’alleanza politica, dell’appartenenza ad una comune coalizione e perfino dei rapporti personali, quali che siano. E da questi Valori e sentimenti che FdI Alghero e Marco Di Gangi sono stati mossi per ogni nostra singola azione.

Non può esistere democrazia fuori dal rispetto delle regole e del bilanciamento dei poteri e la difesa di questi principi vuol dire tutelare ogni singolo cittadino. Siamo orgogliosi di sapere che l’Assessore Marco Di Gangi non ha esitato, anche stavolta, a seguire la strada della correttezza, pur nella consapevolezza delle inevitabili ripercussioni.

Ora lo sguardo è rivolto alla realizzazione del Programma con cui Fratelli d’Italia e il centrodestra sardista e civico si sono presentati agli algheresi nel 2019. Quel programma, frutto anche del contributo di FdI, deve essere portato a termine: l’impegno coi cittadini non deve essere tradito. Di questo discuteremo con il Sindaco Conoci a cui, nei prossimi giorni, indicheremo un nuovo nome per rappresentare il partito in Giunta.

Fratelli d’Italia Alghero