Farmacie territoriali di Oristano, giorni e orari di apertura per il mese di ottobre

Nel mese di ottobre le sedi di Farmacia Territoriale di Oristano, Ales, Bosa e Ghilarza osserveranno il seguente calendario di apertura al pubblico per la distribuzione al pubblico di medicinali e dispositivi:

– a Oristano (ospedale San Martino) il servizio sarà a disposizione dei cittadini tutti i martedì, dalle ore 8.30 alle 13.00, ed i giovedì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30.

– ad Ales (via IV Novembre) l’apertura sarà effettuata venerdì 29 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.00.

advertisement

– a Bosa (ospedale Mastino) la distribuzione dei farmaci avverrà nei giorni di lunedì 4 e 25 ottobre, dalle 9.00 alle 12.30.

– a Ghilarza (via Gorizia, 6) il servizio saranno due le date di apertura: martedì 5 e 19 ottobre, dalle 8.30 alle 13.00.

Grazie alla presenza di un farmacista in più, dal prossimo mese a Bosa e Ghilarza saranno garantite rispettivamente due aperture mensili, così da venire incontro alle esigenze dei cittadini e rendere più agevole e rapido il ritiro dei farmaci. Il servizio sarà ulteriormente potenziato non appena si concluderà la selezione che permetterà di acquisire nuovi farmacisti.

Eventuali emergenze potranno essere garantite dal Distretto di Oristano nei giorni e negli orari indicati per la sede di Oristano, previo contatto con i farmacisti al numero 0783.320017 o inviando una mail a farmaciaterritoriale.oristano@atssardegna.it.