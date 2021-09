Emergenza incendi, audizione deputati in consiglio.

“L’incontro di oggi tra i consiglieri Regionali e i deputati della Commissione Agricoltura della Camera è stata l’occasione per ribadire quanto fondamentale e necessario sia il dialogo tra i vari livelli istituzionali su tematiche tanto importanti come quella della lotta e prevenzione agli incendi boschivi.”

Afferma Dario Giagoni, capogruppo Lega Salvini Sardegna, presente quest’oggi durante l’audizione e già promotore, insieme ai colleghi del gruppo di interventi atti a trovare soluzioni concrete e che possano portare vantaggi a medio lungo termine su tutto il territorio.

“Il nostro partito, come dimostrato ampiamente oggi dalle parole e dall’intervento del nostro deputato Lorenzo Viviani, dedica alla questione un’importanza centrale. Importanza che riponiamo anche nella fase preventiva. L’on. Viviani si è ben soffermato su tale aspetto mettendo in risalto anche la proposta avanzata dal Gruppo in Consiglio, già sposata in Senato, inerente l’istituzione della figura dell’agricoltore/allevatore custode dell’ambiente e del territorio, auspicando il rilancio del dialogo fra istituzioni e della centralità della figura dell’agricoltore al quale dedicare un’attenzione particolare destinando nuove risorse attraverso il PNRR.

Il nostro impegno, quello di tutta la Lega, rimane quello di cercare soluzioni che garantiscano ristori immediati a chi ha perso tutto, quanto stanziato dalla Regione non sarà sufficiente, ma anche e soprattutto azioni preliminari per impedire che ciò che abbiamo visto e vissuto questa estate nel Montiferru, e non solo, non si ripeta altrove.

Il rilancio del dialogo tra le istituzioni, come rimarcato dall’On. Viviani è fondamentale. Il tema è troppo importante, e abbraccia anche una necessità di prevenire un futuro rischio idrogeologico, per essere vissuto con divisioni laceranti, va affrontato collegialmente mettendo da parte le solite malsane lotte tra schieramenti e partiti differenti.”