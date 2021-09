Elezioni amministrative a Carbonia: Italia Viva Sardegna nella lista di Pietro Morittu

Italia Viva Sardegna, con i coordinatori del Sulcis Iglesiente, Maurizio Cerniglia e regionali Paola Parigi e Gianfranco Soletta, comunicano di sostenere, per le prossime elezioni amministrative di Carbonia, la lista di Pietro Morittu nella quale figurano alcuni candidati espressione del partito.

«Dopo la fallimentare gestione pentastellata – ha commentato il coordinatore Cerniglia – è giunto il tempo che a Carbonia si ricominci a fare politica e a mettere mano seriamente ai problemi del comune e si lavori per il rilancio della città e delle sue attività produttive».

Il candidato Sindaco e Italia Viva hanno condiviso un programma amministrativo snello e ricco di contenuti che comprende la necessità di investire sulle frazioni anche decentrando la sede di un assessorato.

«Crediamo che la città debba rinascere -ha aggiunto Cerniglia – pensando in grande per assumere di nuovo quel ruolo di guida nel territorio insieme a Iglesias».

Iscritti e simpatizzanti si incontrano per una iniziativa di sostegno alle candidature il prossimo mercoledì 15 settembre alle ore 17,30 nella sede sulcitana del partito, ad Iglesias in via Carrara 21, alla presenza del candidato sindaco Morittu e dei coordinatori regionali e provinciali di Italia Viva.

Iglesias 13/9/2021

E-mail: Ufficiostampasardegna@italiaviva.it

Whatsapp: +39 3491844057