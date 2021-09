Electro Tumbao Tour in Corsica

Un’esplorazione della Corsica a 360 gradi tra creatività, ecoturismo, musica e artisti di livello internazionale. Così la tournée del live “Electro Tumbao” prodotto dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno e firmato da Stefano Casti e Anabel Rodriguez, volge al termine con immensa soddisfazione e concrete prospettive future.

Tanti appuntamenti musicali in magnifici scenari naturali, che hanno rivelato come la Corsica sia terreno fertilissimo per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, in un clima di grande fermento culturale che coniuga l’arte all’utilizzo consapevole ed evoluto dei luoghi e dei territori.

“Ovunque ci siamo esibiti – racconta Stefano Casti – abbiamo riscontrato una meravigliosa accoglienza e curiosità da parte del pubblico”. Una vivacità che si estende anche alle realtà organizzative dislocate un po’ in tutta la Corsica che , proprio in questo periodo, è animata da diversi festivals incentrati soprattutto sulla world music. “Abbiamo stretto preziosi rapporti di collaborazione con tanti operatori culturali e artisti – dice Anabel Rodriguez – incontrando musicisti ma anche fotografi, registi, pittori”.

Le arti quindi che si intrecciano e dialogano tra loro per una cultura dai toni pieni e sempre work in progress. “Ciò che abbiamo sperimentato – aggiunge Stefano Casti – esprime un immenso valore, ovvero la possibilità concreta di confrontarsi costantemente con una creatività aperta e con persone di alto livello professionale”.

Da qui, l’idea di un tour più esteso nei mesi invernali, nonché la possibilità di approdare in Francia. “Sarebbe auspicabile – ha precisato Anabel Rodriguez – anche un avvicinamento tra Sardegna e Corsica e l’avvio quindi di progetti comuni tra territori che hanno tanto da scambiarsi per crescere assieme”.

Nello specifico Electro Tumbao è un progetto work in Progress formato dalla cantante cubana Anabel Rodriguez Roche e dal Producer/bassista Stefano Casti, che parte dalla tradizione cubana e la evolve con l’utilizzo dell’elettronica. Il progetto si innesta in un movimento di rinnovamento e ricerca che trae origine dalle contaminazioni che la generazione di cubani nata negli anni 70 e 80 cresciuta con il Son e la Salsa ha “subito” durante l’emigrazione e l’apertura al turismo di massa avvenuto negli anni 90.

L’approccio con la cultura Hip Hop, l’utilizzo di sampling & loops e la necessità pratica di avere delle formazioni poco numerose hanno portato alla creazione di un movimento musicale che mischia la tradizione con i beat tipici dei rappers, il tres con i sintetizzatori, le percussioni con le Drum machines. Electro Tumbao porta in scena questa corrente musicale proponendo un set che intreccia i classici della musica cubana con il funk e l’elettronica, i classici della disco anni 70 con le percussioni latine, Il ballo latino con la black culture, utilizzando live electronics e strumenti reali.

Gli artisti che firmano il progetto, da anni vantano esperienza e riconoscimenti a livello internazionale. Stefano Casti si occupa di musica a 360° , nasce nel 1978 e risiede ad Ales in Sardegna, piccolo paese famoso per aver dato i natali ad Antonio Gramsci.

Laureato in musica moderna presso la Middlesex University di Londra con il massimo dei voti, ha studiato contrabbasso presso il conservatorio di Cagliari e musica popolare cubana all’Havana. Ha all’attivo dal 1992 migliaia di concerti come tecnico del suono e bassista, ha registrato oltre trecento brani con tantissimi artisti diversi nei ruoli di produttore, ingegnere del suono e musicista. Docente presso i corsi regionali certificati di tecnico audio promossi dall’ente formativo Tecnofor, fa parte del corpo docente della Music Academy Isili. Direttore musicale del progetto The Rocies, ha lavorato per un decennio nelle produzioni studio e live del cantautore Piero Marras.

Anabel Rodriguez Roche è una cantante cubana residente in Sardegna. Ha fatto parte di formazioni quali Lady Salsa, Las Chicas Del Son, Alma de Cuba, Derroche Cubano esibendosi in 3 continenti diversi e importanti manifestazioni e festival. Ha all’attivo migliaia di concerti e varie collaborazioni discografiche. Attualmente è la voce dei progetti musicali The Rocies & Electro Tumbao. Il suo repertorio va dalla musica tradizionale cubana al pop, R&B e latin jazz.

Il tour, iniziato il 25 agosto si concluderà l’8 settembre: un’esperienza entusiasmante per l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, che aggiunge un nuovo tassello nel ricco mosaico delle produzioni internazionali. Da più di vent’anni infatti, i rapporti che l’Associazione nutre e articola con l’estero, esprimono la forte determinazione a promuovere una cultura oltre ogni confine stilistico e geografico, puntando dritta al dialogo tra popoli e artisti.