E-state a Quartu, si conclude il cartellone degli eventi in città.

Da domani 2 settembre, fino al 10, sono programmati gli ultimi eventi di questo fitto calendario che ha intrattenuto le serate e le notti dei quartesi e non, richiamando infatti molto pubblico anche dall'esterno, così come era nelle intenzioni dell'amministrazione comunale.

Quartu Sant’Elena, 1 settembre 2021 – E’ stata una lunga estate quella quartese, piena di eventi, manifestazioni per adulti e bambini, mostre e concerti nelle piazze, senza dimenticare le zone meno centrali come Flumini e il Nuraghe Diana. Da domani 2 settembre, fino al 10, sono programmati gli ultimi eventi di questo fitto calendario che ha intrattenuto le serate e le notti dei quartesi e non, richiamando infatti molto pubblico anche dall’esterno, così come era nelle intenzioni dell’amministrazione comunale. Già in conferenza stampa infatti, il primo cittadino Graziano Milia, nel presentare E-state a Quartu 2021, aveva auspicato che la città tornasse ai vecchi fasti e riprendesse il suo ruolo centrale nel panorama culturale isolano.

Il programma. Domani, giovedì 2 settembre ore 21.30 Casa Olla, Cinema: La stoffa dei sogni, regia di Gianfranco Cabiddu.

advertisement

Una nave con a bordo una modesta compagnia di teatranti e dei pericolosi camorristi naufraga sulle coste di un’isola. Non un’isola qualunque, ma l’Asinara, da qui si dipana la trama di equivoci. Il film ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d’Argento, 9 candidature e vinto un premio ai David di Donatello.



Sabato 4 settembre ore 21.30 piazza 28 aprile, ARMERIA DEI BRIGANTI



Una band che scherza molto seriamente: così si definiscono i sette briganti dell’Armeria. Un’allegra e interessante formazione sarda dal sound acustico che rivisita la tradizione popolare italiana e dei paesi del centro dell’Est europeo, passando per lo swing e il jazz manouche, fino ai temi principali di grandi colonne sonore di film famosi, facendo dell’interazione con il pubblico uno dei punti di forza dei loro spettacoli. Capitanati da Samuele Dessì (noto per le importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale quali Manu Chao, Laura Pausini, Adriano Celentano, Anna Oxa, Gianni Bella, Mariadele e altri) suonano insieme dal 2006 e operano tra la Sardegna e l’Emilia- Romagna, dove alcuni componenti del gruppo portano avanti stabilmente altri progetti.



Domenica 5 settembre ore 21.30 Ex Caserma, Silvia Piras in concerto ITINERARIO NOUVELLE VAGUE.



E’ un omaggio alla Francia e ai chansonnier più rappresentativi: Da Aznavour a Edith Piaf, passando per Françoise Hardy a Henri Salvador, quello di Silvia Piras, che comincia a studiare musica a vent’anni sotto la guida del soprano Marcella Macis. Successivamente, attraverso i suoni afro-americani (aveva frequentato il Seminario Nuoro Jazz) conosce quella meravigliosa fusione tra il sassofonista statunitense Stan Getz e Tom Jobim, così approda alla bossa nova e al samba. Il suo massimo riferimento musicale è Astrud Gilberto, la cantante di Salvador di Bahia diventata celeberrima in tutto il pianeta grazie al brano “The girl of Ipanema”. Ma Silvia ha studiato anche all’Accademia romana di musica con la cantante Themis Rocha e ha continuato a Rio de Janeiro. Ed è lì, in Brasile, che ha imparato a parlare benissimo il portoghese, con una pronuncia tanto perfetta da stupire gli stessi abitanti del posto.



Infine, venerdì 10 settembre ore 21.30 piazza Santa Maria, COLONNE SONORE

“Colonne sonore” è una proposta musicale formata da un quartetto di sassofoni (baritono, tenore, contralto e soprano), le quattro voci classiche e complementari della famiglia di questo straordinario ed espressivo strumento a fiato. Il nome della formazione prende spunto da un sottile gioco di parole, che associa la fisica degli strumenti, per l’appunto colonne metalliche che producono suoni, alla composizione del repertorio, formato da brani che hanno in qualche modo riferimenti alle colonne sonore di film, serie televisive, musical, spot pubblicitari e quant’altro possa essere a esse associato. Il repertorio raffinato, con arrangiamenti appositamente composti per questo tipo di formazione principalmente in stile swing e latino-americano propone, tra gli altri, i successi delle big band americane degli anni ’40 e ’50 dirette da Benny Goodman a Glenn Miller, passando per le morbide atmosfere dello swing di Frank Sinatra.