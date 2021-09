E-state a Quartu, si conclude il cartellone degli eventi in città

E' stata una lunga estate quella quartese, piena di eventi, manifestazioni per adulti e bambini, mostre e concerti nelle piazze, senza dimenticare le zone meno centrali come Flumini e il Nuraghe Diana.

In questi giorni si sono svolti gli ultimi eventi di questo fitto calendario che ha intrattenuto le serate e le notti dei quartesi e non, richiamando infatti molto pubblico anche dall’esterno, così come era nelle intenzioni dell’amministrazione comunale.

Già in conferenza stampa infatti, il primo cittadino Graziano Milia, nel presentare E-state a Quartu 2021, aveva auspicato che la città tornasse ai vecchi fasti e riprendesse il suo ruolo centrale nel panorama culturale isolano.

Domani venerdì 10 settembre ore 21.30 piazza Santa Maria, COLONNE SONORE

“Colonne sonore” è una proposta musicale formata da un quartetto di sassofoni (baritono, tenore, contralto e soprano), le quattro voci classiche e complementari della famiglia di questo straordinario ed espressivo strumento a fiato.

Il nome della formazione prende spunto da un sottile gioco di parole, che associa la fisica degli strumenti, per l’appunto colonne metalliche che producono suoni, alla composizione del repertorio, formato da brani che hanno in qualche modo riferimenti alle colonne sonore di film, serie televisive, musical, spot pubblicitari e quant’altro possa essere a esse associato.

Il repertorio raffinato, con arrangiamenti appositamente composti per questo tipo di formazione principalmente in stile swing e latino-americano propone, tra gli altri, i successi delle big band americane degli anni ’40 e ’50 dirette da Benny Goodman a Glenn Miller, passando per le morbide atmosfere dello swing di Frank Sinatra.