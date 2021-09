È online il videoclip del singolo di D’ART intitolato “Stupenda”

A pochi giorni dall’uscita della debut track di D’ART prod. 2ND ROOF, dal titolo “STUPENDA” (Girotondo Srl/Sony Music) – disponibile nei digital store – è online il videoclip del singolo ,diretto da Bianca Riefoli insieme a Shireen Rahimi.

D’Art è la voce fuori campo che racconta da lontano e al tempo stesso così da vicino un sentimento talmente fragile, da ridursi in frantumi. Sotto il cielo di una Miami, tra abbracci e interrogativi, sguardi si incrociano, si sfidano e si perdono, per non ritrovarsi mai più.

Chiave di lettura che troviamo anche nel cambiamento delle inquadrature: nelle riprese dall’alto, sopra la città, alla profondità delle immagini sott’acqua, quasi fossero la metafora di un amore che sprofonda. Sempre più giù, fino a toccare il fondo. In un’ambientazione pulp si snoda il racconto di un amore tormentato.

“La sceneggiatura è nata per caso, da uno scambio di idee tra me e mia sorella Bianca – spiega D’Art – Viviamo tra Roma e Miami; città, quest’ultima, che ha una naturale propensione a essere suggestiva, tanto da ispirare la narrazione per immagini di un amore in cui uno dei due anelli è puro e sincero, mentre l’altro gioca scorrettamente con i sentimenti. In questo brano ho deciso di raccontare come l’aspetto esteriore a volte non coincida affatto con la reale natura di una persona”.

“Anni di amore furono dimenticati nell’odio di un minuto” ~ Edgar Allan Poe