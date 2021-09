Doppietta in S1600 per HP Sport RRT nel Rally Cassino-Pico

Prosegue la striscia positiva per HP Sport RRT anche al rally Cassino-Pico, con la splendida doppietta in Classe S1600 degli equipaggi Di Vito-Iscaro e De Rosa-Anastasia al via della gara del Basso Lazio con le Renault Clio di MotulTech

Altro successo è arrivato da “King Dragon” in gara con l’inedita Alfa Romeo 147 JTD e Aquaro sul sedile di destra e relativo pass per la finale di Modena. Un week end in cui ancora una volta la struttura sportiva laziale è salita sul podio in una gara di alto livello per le difficolta del percorso.

Bene anche per la coppia Vona-Vona secondo di Classe N2 con la Peugeot 106. Mentre,

Girardi-Esposito (Skoda Fabia R5) e Quatrini-Parente (Renault Clio) in N3 costretti al

ritiro. “Il Cassino-Pico era molto importante per i nostri equipaggi in chiave finale di

Coppa Italia – commentano da HP Sport RRT – “e sapevamo di dover affrontare una gara

complessa.

L’obiettivo era quello di portare a casa un buon risultato, la doppietta in Classe S1600 è stato il giusto coronamento per il lavoro svolto nel corso dell’anno nella Settima Zona. Bene anche il debutto con successo dell’inedita Alfa Romeo 147 JTD che con “King Dragon” e Aquaro ha brillato tra le Racing Start.