Domenica 19 settembre 2021: in arrivo la XXXIII Giornata nazionale delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti

Torna l’appuntamento annuale che richiama l’attenzione sulla missione dei 33mila sacerdoti, sulla loro opera e sulle Offerte dedicate al loro sostentamento.

Tra i 33mila preti diocesani segnaliamo in Sardegna Don Marco Statzu, direttore della Caritas di Ales Terralba e promotore del fondo San Giuseppe Lavoratore a sostegno dell’economia locale colpita dalle conseguenze sociali della pandemia Covid.

Un grazie per il dono dei sacerdoti in mezzo a noi, questo il significato profondo delle offerte deducibili. Torna domenica 19 settembre la Giornata nazionale delle Offerte per il sostentamento del clero diocesano, giunta quest’anno alla XXXIII edizione e celebrata in tutte le 26 mila parrocchie italiane.

La Giornata nazionale delle Offerte è una domenica di sensibilizzazione che richiama l’attenzione sulla missione dei sacerdoti, sulla loro opera e sulle offerte che sono dedicate al loro sostentamento.

“La Giornata Nazionale non è solo una domenica di gratitudine nei confronti dei sacerdoti ma è un’occasione per far comprendere ai fedeli quanto conta il loro contributo. Il sacerdote è un riferimento al nostro fianco che per svolgere il proprio compito ha bisogno di sostegno e supporto per vivere una vita decorosa. – sottolinea il responsabile del Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni – Le offerte rappresentano il segno concreto dell’appartenenza ad una stessa comunità di fedeli e costituiscono un mezzo per sostenere concretamente tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro. Tanto più in questo anno e mezzo segnato dal Covid, in cui da mesi i preti diocesani continuano a tenere unite le comunità provate dalla pandemia, promuovono progetti anti-crisi per famiglie, anziani e giovani in cerca di occupazione, incoraggiano i più soli e non smettono di servire il numero crescente di nuovi poveri”.

Nonostante siano state istituite nel 1984, a seguito della revisione concordataria, le offerte deducibili sono ancora poco comprese ed utilizzate dai fedeli che ritengono sufficiente l’obolo domenicale; in molte parrocchie, però, questo non basta a garantire al parroco il necessario per il proprio fabbisogno. Da qui l’importanza di uno strumento che permette a ogni persona di contribuire, secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani e che rappresenta un segno di appartenenza e comunione.

L’importanza di questa unione è sottolineata anche dal nuovo nome attribuito alle offerte che da Insieme ai sacerdoti diventano Uniti nel dono ( www.unitineldono.it ) per mettere, ancor più, in evidenza il principio di reciprocità e condivisione che rende forti le comunità parrocchiali e il valore della comunità stretta intorno al proprio parroco.

“I nostri sacerdoti hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto delle comunità. – aggiunge Monzio Compagnoni – Oggi più che mai ci spingono a vivere il Vangelo affrontando le difficoltà con fede e generosità, rispondendo all’emergenza con la dedizione”.

Quando è iniziata la pandemia in tanti hanno perso tutto in un attimo. Lo sa bene Don Marco Statzu, 42 anni, responsabile della Caritas di Ales-Terralba, che ha raccolto il grido di aiuto di commercianti ed imprese in difficoltà promuovendo il fondo, intitolato a San Giuseppe Lavoratore, per sostenere l’economia locale stremata dal Covid. La Sardegna sud-occidentale, l’ex provincia del Medio Campidano, inglobata in quella del Sud Sardegna, è uno dei territori più poveri d’Italia, agli ultimi posti della classifica per reddito pro-capite. Un territorio dove la dispersione scolastica raggiunge il 30% e la disoccupazione si attesta su picchi altissimi superiori al 25- 30%. In questo contesto la pandemia ha aggravato una situazione di precariato già molto diffusa.

“Dietro quelle serrande rimaste abbassate per mesi – precisa don Marco, che è anche parroco a Sa Zeppara (Guspini) e docente di Antropologia alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna – ci sono i sacrifici di una vita, storie di attività familiari che durano da generazioni, di stipendi mancati, di debiti e di una sofferenza nuova con cui fare i conti. Da marzo 2020 in poi abbiamo registrato un aumento crescente delle richieste di aiuto ed abbiamo fornito un sostegno materiale indicativamente di cinquemila pacchi al mese. Le domande sono aumentate all’incirca del 30%, rispetto alle persone che già prima si rivolgevano a noi perché non riuscivano a sostenere le spese e ci siamo resi conto che tra queste ce ne erano tante che mai avrebbero pensato di doversi rivolgere alla Caritas o quantomeno di doverci raccontare le loro gravi difficoltà. In accordo con il vescovo, monsignor Roberto Carboni, siamo riusciti, in poco più di due mesi di lavoro, a creare questo Fondo di Solidarietà intitolato a San Giuseppe Lavoratore, destinato proprio alle micro e piccole imprese e ai lavoratori autonomi che operano nel territorio della diocesi”.

Don Marco classe 1979, sacerdote dal 2004, ultimo di 4 fratelli, papà muratore e mamma commerciante, conosce da vicino le problematiche di chi non può contare su un reddito fisso a fine mese.

“Il contributo era a fondo perduto – prosegue Don Marco – ma ognuno dei destinatari si è impegnato a fare qualcosa per gli altri, un gesto bellissimo perché ha allargato il nostro sostegno facendo in modo che essi stessi diventassero, a loro volta, contributori per gli altri. Questo progetto ci ha fatto incontrare volti e realtà dignitose nel loro silenzio: ora puntiamo a rendere stabile quest’azione circolare per il bene comune”.

Del resto il motto di Don Marco, sacerdote che scrive anche poesie, è “Mai ormai” perché “non esiste la parola ormai. Bisogna sempre riprendere il proprio percorso in modo particolare con i giovani e per i giovani. Noi cerchiamo di offrire loro la possibilità di ricominciare a studiare e a lavorare, di riprendere a camminare nella convinzione che se si perde il treno non c’è mai una vera perdita perché si può proseguire anche a piedi. Ci sono tanti motivi per camminare anche a piedi”.



E in tanti grazie all’aiuto ricevuto hanno ritrovato il coraggio e la forza per andare avanti. Come Andrea, 40 anni, sposato, con due figli, che vive in un paese della provincia di Oristano. Dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba durante la pandemia ha ricevuto aiuti per la sua bottega artigiana. “Alcuni investimenti fatti prima del lockdown mi avevano messo in ginocchio – spiega Andrea – Oggi invece posso raccontare la mia esperienza, e cerco a mia volta di ‘sdebitarmi’ con chi tra i miei clienti non mi può pagare “.

“Non mi aspettavo un aiuto così importante – aggiunge Federico, artigiano a Terralba- L’unico aiuto concreto che ho ricevuto. Se ci si aiuta tra di noi abbiamo già vinto”.

In questo anno la Caritas Diocesana ha portato avanti un percorso di formazione nelle Caritas Parrocchiali, un progetto che coinvolge la comunità Rom stanziata in Diocesi, e poi alcuni corsi gratuiti di lingue e di disegno e un percorso di sostegno per minori con diagnosi di DSA per accedere gratuitamente ai trattamenti specialistici che sono molto onerosi, oltre che un doposcuola, perché la pandemia ha aggravato la già fragile situazione educativa: “Tutti gli operatori –sostiene don Marco – sono davvero in gamba, e si donano con professionalità e impegno: io da solo non potrei fare nulla”.

Don Marco ha raccontato la sua esperienza umana a Giovanni Panozzo nel corto dal titolo “Questa è la mia cattedrale”, filmato della serie sulle vite e sulla missione dei sacerdoti, disponibile nel canale youtube Uniti nel dono e condivisibile al link https://youtu.be/cAcgKx07tQE

“La mia cattedrale è fatta di persone – conclude Don Marco – ovviamente non di mura. Qui le persone sono semplici ma ti danno il cuore, quando vai a visitarle ti sorridono, ti chiedono di benedire le loro greggi, le loro stalle, di pregare con loro perché ci sia un mondo migliore per loro. Gli anziani sono contenti di trovare qualcuno che li valorizzi e che li accolga”.

La Giornata Nazionale sarà organizzata in collaborazione con Azione Cattolica e Avvenire, uniti nella promozione di valori comuni alla base del sostentamento dei sacerdoti. Domenica 19 infatti in tutte le edicole sarà possibile trovare, allegato al quotidiano, uno speciale interamente dedicato alla Giornata e diffuso sul territorio grazie alla partecipazione attiva dei gruppi di Azione Cattolica. Ma non solo. La Giornata aprirà un periodo dedicato al sostentamento del clero supportato anche dalla programmazione di TV2000 che, tra le varie iniziative, ospiterà anche una “maratona” in tv durante la giornata del 27 Settembre: presenti ospiti istituzionali, testimonial e storie dalle nostre comunità parrocchiali.

In occasione della Giornata del 19 settembre in ogni parrocchia i fedeli troveranno locandine e materiale informativo per le donazioni.

Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, le offerte permettono, dunque, di garantire, in modo omogeneo in tutto il territorio italiano, il sostegno dell’attività pastorale dei sacerdoti diocesani. Infatti da oltre 30 anni questi non ricevono più uno stipendio dallo Stato, ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro sostentamento.

Le offerte raggiungono circa 33.000 sacerdoti al servizio delle 227 diocesi italiane e, tra questi, anche 300 sacerdoti diocesani impegnati in missioni nei Paesi del Terzo Mondo e 3.000 sacerdoti, ormai anziani o malati, dopo una vita spesa al servizio agli altri e del Vangelo.

L’importo complessivo delle offerte nel 2020 si è attestato sopra gli 8,7 milioni di euro rispetto ai 7,8 milioni del 2019. È una cifra ancora lontana dal fabbisogno complessivo annuo che, nel 2020, è ammontato a 529,9 milioni di euro lordi, ma testimonia il desiderio di ripartire e di partecipare attivamente alla vita della Chiesa.

Il dato 2020 è di oltre 109 mila offerte: un riconoscimento da parte dei fedeli al grande impegno profuso dai sacerdoti nel difficile anno della pandemia.

Allegato 1

La raccolta storica delle Offerte Insieme ai sacerdoti

destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero

Nella tabella che segue sono raccolti i dati storici sulla raccolta annuale delle Offerte Insieme ai sacerdoti, destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero (I.C.S.C.) che le distribuisce ai circa 33 mila sacerdoti diocesani, dal 1989 al 2020.

Dati storici sulla raccolta annuale delle Offerte Insieme ai sacerdoti

(Fonte: elaborazione C.E.I. su dati dell’I.C.S.C.)

Anni Donazioni (migliaia di €) Numerosità delle offerte Numerosità degli offerenti* Offerta media (in €) 1989 13.193 105.704 98.367 125 1990 20.377 175.132 139.821 116 1991 21.232 185.370 143.124 115 1992 23.535 211.138 168.051 111 1993 22.492 189.213 152.362 119 1994 23.736 196.417 163.018 121 1995 22.397 190.057 156.395 118 1996 21.879 203.044 162.825 108 1997 21.773 197.588 155.712 110 1998 21.398 192.072 150.781 111 1999 20.553 189.475 148.049 108 2000 20.031 181.453 143.091 110 2001 19.293 182.634 143.476 106 2002 19.036 182.272 143.215 104 2003 18.326 176.801 140.280 104 2004 18.229 177.890 138.682 102 2005 17.470 169.764 133.411 103 2006 16.369 155.501 122.643 105 2007 16.803 171.544 128.943 98 2008 16.562 160.878 120.607 103 2009 14.908 147.065 114.481 101 2010 14.017 137.319 106.556 102 2011 12.794 126.940 99.207 101 2012 11.837 113.093 88.881 105 2013 11.251 117.272 88.309 96 2014 10.546 110.831 81.996 95 2015 9.687 97.582 71.822 99 2016 9.366 99.906 78.330 94 2017 9.609 102.820 78.176 94 2018 8.801 98.926 74.928 89 2019 2020 7.837 8.718 85.756 109.983 66.509 78.853 91 79

*dal 1989 al 2015 sono esclusi i donatori che hanno fatto un’offerta tramite il canale bancario, invece inclusi a partire dal 2016

Il fabbisogno per il sostentamento del clero anno 2020

Nel consuntivo relativo al 2020, il fabbisogno complessivo annuo per il sostentamento dei sacerdoti è ammontato a 529,9 milioni di euro lordi, comprensivi delle integrazioni nette mensili ai sacerdoti (12 l’anno), delle imposte Irpef, dei contributi previdenziali e assistenziali e del premio per l’assicurazione sanitaria.

A coprire il fabbisogno annuo provvedono: per il 16,5% in prima battuta gli stessi sacerdoti, grazie agli stipendi da loro percepiti (per esempio quali insegnanti di religione o per il servizio pastorale nelle carceri e negli ospedali); per il 7,3% le remunerazioni percepite dagli enti presso cui prestano servizio pastorale (parrocchie e diocesi). Il resto è coperto per il 5,4% dalle rendite degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, per il 70,8% dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero attraverso le Offerte deducibili per il sostentamento del clero e con una parte dei fondi derivanti dall’8xmille. Nel 2020 le fonti di finanziamento sono state:

Totale (milioni di euro) 529,9 100%

Remunerazioni proprie dei sacerdoti 87,5 16,5%

Parrocchie ed enti ecclesiastici 38,8 7,3%

Redditi degli Istituti diocesani 28,4 5,4%

Offerte per il sostentamento 8,7 1,6%

Quota dall’otto per mille 366,5 69,2%

Sono stati quasi 33mila i sacerdoti secolari e religiosi a servizio delle 227 diocesi italiane: 30.648 hanno esercitato il ministero attivo, tra i quali circa 300 sono stati impegnati nelle missioni nei Paesi del Terzo Mondo come fidei donum, mentre 2.724 sacerdoti, per ragioni di età o di salute, sono stati in previdenza integrativa.