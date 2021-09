Differenziata – Dal 13 al 17 settembre consegna dei mastelli a Tiria, San Quirico e Pesaria

La ditta Formula Ambiente, nella settimana dal 13 al 17 Settembre, proseguirà la consegna dei mastelli per la raccolta dei rifiuti urbani a domicilio, nelle case sparse di Tiria, San Quirico e Pesaria.

Chi ancora non ha ricevuto il kit a casa o non è andato a ritirarlo può comunque ritirarli in via Parigi (fronte Ultragas), dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

La settimana prossima sarà dunque sospesa la consegna dei mastelli presso l’Ecopoint di Via Eleonora, che riaprirà regolarmente al pubblico da lunedì 20 settembre.

Ad oggi, sono stati consegnati circa l’80% di mastelli alle utenze domestiche. Per dare avvio al nuovo calendario di raccolta si vuole raggiungere almeno la soglia del 90% con l’obiettivo di far partire il nuovo servizio nel mese di Ottobre.

Avere i nuovi mastelli è obbligatorio, con l’entrata in vigore del nuovo calendario: solo con essi, gli addetti di Formula Ambiente ritireranno i rifiuti dalle utenze domestiche.

I mastelli che vengono distribuiti alle utenze sono 4: quelli dell’umido (marron), secco (grigio), vetro (verde) e carta (giallo). Sono contenitori di nuova generazione, a lettura R-feed, che serve a identificare ciascun utente. Saranno consegnati a chi è regolarmente iscritto nelle liste della Tari. Gli addetti di Formula Ambiente, perciò, al momento della consegna, chiedono la tessera sanitaria, che attesta l’iscrizione o meno. Insieme ai mastelli, saranno consegnate anche le buste per la plastica e materiale cartaceo quale ecobolario, info utili sul nuovo servizio, carta dei servizi e calendario di raccolta.