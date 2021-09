Diari di Cineclub. Online il numero 97

In questo numero:

Cannes 2021: riflessioni sul potere dell’immaginazione e dei suoi limiti. Àngel Quintana;

‘Ocos. Natalino Piras;

advertisement

I Diavoli e la censura, nel 2021 come nel 1971. Roberto Chiesi;

Clara Calamai, la diva che con il suo seno nudo sconvolse l’Italia fascista. Pierfranco Bianchetti;

Sazae-san, la striscia per famiglie sulle famiglie. Ali Raffaele Matar;

Premio Marzocco d’oro alla carriera del 39° ValdarnoCinema

· Film Festival ad Antonio Capuano. Paolo Minuto;

· Il cinema di Capuano tra riscrittura del reale e cristologica tragedia. Tonino De Pace;

Riace, tre anni dopo. Mimmo Lucano, la riscossa di un uomo perbene. Maurizio Del Bufalo;

Renée Falconetti. Virgilio Zanolla;

A Classic Horror Story: un tentativo di riportare in auge il cinema italiano. Giacomo Napoli;

Nel centenario della nascita:

· Sciascia e il cinema. Nino Genovese;

· Ce ne ricorderemo, di questo pianeta: Leonardo Sciascia. Maria Rosaria Perilli;

Viaggio a Kandahar di Mohsen Makhmalbaf, Iran (2000). Danilo Amione;

Sardinia Archeo Festival e il viaggio di Odissee. Alice Nozza;

Scrivere fra due mondi. I nuovi autori italiani. Valeria Consoli;

I sette fratelli Cervi. Stefano Pavan;

Il tempo è ora: dalla storia alla favola, per raccontare una generazione. Stefano Macera;

Ieri Oggi Domani. Rivista a carattere bimestrale di Arte Storia Cultura Società. DdC;

Mostra internazionale d’arte cinematografica la biennale di Venezia. DdC;

La regina d’Africa (The African Queen, 1951). Antonio Falcone;

Trash: ovvero quelle zone urbanistiche che la società considera ri­fiuti. Roberto Baldassarre;

Una donna promettente di Emerald Fennel (2020). Maria Rosaria Capozzi;

Tre film d’autore a confronto: Nomadland, The father, La felicità degli altri. Leonardo Dini;

VIII encuentro iberoamericano de cineclubes – EIAC. Gabriel Rodríguez Álvarez;

Lo straordinario viaggio di T. S. Spivet (2013). Federico La Lonza;

Il cinema tra i banchi dagli anni Sessanta agli Ottanta. Demetrio Nunnari;

Tutti a scuola: un paese che deve – in fretta – imparare a diventarne un altro. Enzo Lavagnini;

Abbiamo ricevuto

· Inter da impazzire. Alberto Castellano;

· Hitchcock. Il prurito della pistola. Franco Marucci;

· Fulgidi quegli anni!. Francesco Cenetiempo;

· Il sottosuolo dei demoni. Filosofia e Dissolvenza. Pierfranco Bruni con la collaborazione di Micol Bruni;

Il Contagio (2017) di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini. DdC;

La consapevolezza oltre la consuetudine. Carmen De Stasio;

Il teatro di cittadinanza e le Notti Veneziane all’Arcipelago Isola di Edipo del Lido di Venezia. Giuseppe Barbanti;

Esce Cabiria n. 198. DdC;

Le pagine del cronista americano annacquate dal re della Fox. Mino Argentieri;

Il nostro saluto ad Anna Maria Calvelli. DdC;

Due mostre dell’arte cinematografica. Umberto Barbaro;

19th TIFF Tirana International Film Festival. DdC;

Unarchive Premio Cesare Zavattini. DdC;

Nuevo Orden (2020) Michel Franco – distopico ma non troppo. Tonino Mannella;

Manchester by the sea. La macchia tragica nel cinema contemporaneo. Fabio Massimo Penna;

La Distruzione dell’Innocenza. Nicola Santagostino;

Riflessioni di un testimone delle persecuzioni razziali e della shoah. Giorgio Ajò;

Media partner Festival – Diari di Cineclub 2021. DdC;

Ma che musica, ragazzi! La Banda Osiris, il cinema e altro. Lucia Bruni;

Credere, obbedire, combattere. Antonio Loru;

Il fichissimo del basebal: un ritorno al valore della famiglia. Ignazio Gori;

DdCR | Diari di Cineclub Radio – PODCAST. A cura di Nicola De Carlo;

Diari di Cineclub | YouTube. A cura di Nicola De Carlo;

La televisione del nulla e dell’isteria (LII). DdC;

Omaggio:

Telefoni bianchi (1976) di Dino Risi. DdC;

La vignetta “Mimmo Lucano, un uomo perbene”

Settembre 2021 è di Pierfrancesco Uva.

Diari di Cineclub

Periodico indipendente di cultura e informazione cinematografica

XXIV premio Domenico Meccoli “ScriverediCinema” Magazine on-line di cinema 2015

Premio Nazionale Tatiana Pavlova 2019 – Riconoscimento per la Divulgazione dell’Arte Contemporanea

Responsabile Angelo Tantaro Via dei Fulvi 47 00174 Roma a.tnt@libero.it

Comitato di Consulenza e Rappresentanza:

Cecilia Mangini, Luciana Castellina, Enzo Natta, Citto Maselli, Marco Asunis

Hanno collaborato, per questo numero, in redazione Maria Caprasecca, Nando Scanu

il canale YouTube di Diari di Cineclub è a cura di Nicola De Carlo

potete proporre notizie dai Circoli e promuovere iniziative inviando mail a: diaridicineclub@gmail.com

edicola virtuale dove trovare tutti i numeri: www.cineclubroma.it

Progetto grafico e impaginazione Angelo Tantaro

I nostri fondi neri:

Il periodico è online e tutti i collaboratori sono volontari, il costo è zero e viene distribuito gratuitamente

Diari di Cineclub | diaridicineclub@gmail.com

Siamo sulle principali piattaforme social.

(scaricalo gratis – free download)

Clicca qui: https://bit.ly/3gtAEZg