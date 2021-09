Denunciato perchè privo di documenti regolari

Al termine di una serie di accertamenti relativi ad un’auto condotta da un quarantenne ambulante senegalese, i carabinieri di Uta gli hanno dovuto infliggere una serie di sanzioni.

Lo hanno infatti innanzi tutto denunciato alla Procura della Repubblica per uso di atto falso, gli hanno poi applicato delle sanzioni amministrative in quanto il veicolo non era assicurato, e privo di revisione.

L’uomo inoltre non aveva mai convertito la patente estera di cui disponeva. In sostanza l’uomo durante un controllo alla circolazione stradale svolto da militari è stato sorpreso alla guida della propria autovettura Opel Corsa con un permesso di guida internazionale discorde dalla propria patente di guida senegalese e palesemente contraffatto.

Il permesso di guida internazionale è stato posto sotto sequestro penale e verrà trasmesso ai laboratori del RIS di Cagliari per gli esami di rito su quel documento che comunque è apparso essere vistosamente contraffatto.

La patente di guida gli è stata ritirata perché non convertita in patente italiana nei tempi previsti. L’autovettura è stata posta sotto sequestro amministrativo e la carta di circolazione trattenuta agli atti del comando procedente per i successivi adempimenti di legge. Sia la Prefettura di Cagliari che la Procura della Repubblica sono state informate degli eventi così descritti.