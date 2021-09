Deloitte il network sul cambiamento climatico

Deloitte sarà il primo network globale a formare tutte le sue persone sul cambiamento climatico

Tutte le 330 mila persone del network di Deloitte – di cui oltre 8300 in Italia – dovranno completare un corso di formazione su clima e ambiente.

Deloitte è la prima realtà a livello globale globale a rendere obbligatorio un corso di formazione sul cambiamento climatico per tutte le sue persone. Il programma è stato elaborato in collaborazione con il WWF.

Il corso di formazione fa parte di WorldClimate, la strategia con cui Deloitte si è posta l’obiettivo di azzerare le sue emissioni entro il 2030



Un programma di formazione su ambiente e cambiamento climatico promosso a livello globale e obbligatorio per tutte le 330 mila persone di Deloitte con l’obiettivo di renderle più informate e consapevoli sul tema. È questa la novità con cui il network diventa la prima grande realtà globale a rendere obbligatoria una formazione specifica di questo tipo.



Il programma, elaborato in collaborazione con il World Wildlife Fund (WWF), fa parte di una più ampia strategia – WorldClimate – con cui il network si è impegnato ad affrontare il cambiamento climatico e a costruire una cultura interna ed esterna più consapevole sul tema. Con WorldClimateDeloitte vuole arrivare all’obiettivo delle zero emissioni entro il 2030.

«Il cambiamento climatico,- dichiara l’ad di Deloitte Italia Fabio Pompei- è diventato una minaccia serie e concreta per tutte le persone nel mondo. È responsabilità non solo delle istituzioni, ma anche delle aziende agire per contrastare il fenomeno ed evitarne gli effetti potenzialmente catastrofici che la comunità scientifica internazionale ci ha prospettato».

