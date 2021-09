Pop 80’s e Rap Mainstream per il debutto di D’ART.

Il brano, in cui le sonorità pop anni ’80 incontrano il rap più mainstream, strizza l’occhio alla urban rhythm d’oltreoceano.

Il concept della traccia è semplice, immediato,: è il racconto degli effetti di una relazione tossica che, come ogni cosa nociva, può essere disastrosa e stravolgere la vita di una persona.

Alla base una scrittura riflessiva e malinconica che tiene il passo e va a tempo con l’energia dei flow.

In questo brano ho deciso di raccontare come l’aspetto esteriore, a volte non coincida affatto con la reale natura di una persona – spiega D’Art – Descrive un amore in cui uno dei due anelli è puro e sincero, mentre l’altro gioca scorrettamente con i sentimenti.