Dagli Arditi del Popolo alla Lega, funamboliche trasformazioni a Sambuci

Lo strano salto del fosso di Dario Mariani ex responsabile per l'Italia dei Diritti a Sambuci e di chiare idee di sinistra che si trova adesso ad appoggiare un candidato sindaco esponente della Lega.

E’ tempo di amministrative e si cominciano a delineare le liste che si contenderanno nei comuni, gli scranni di Primo Cittadino laddove gli elettori saranno chiamati al voto. Nei comuni, soprattutto quelli più piccoli, è buona usanza non usare i simboli tradizionali sostituiti da liste civiche locali che spesso contengono al proprio interno candidati anche di opposte fazioni politiche dove più che le idee politiche prevalgono le logiche familiari e spesso è corsa tra gli aspiranti sindaco per accaparrarsi le persone con le famiglie più numerose da inserire nella propria lista per garantirsi il maggior numero di voti possibili; poi una volta eletti si assiste a consigli comunali dove a parlare è il solo Sindaco e, qualche volta, qualche membro dell’opposizione.

Ci sono casi però dove vedere in lista alcuni personaggi di dichiarata fede politica che tradiscono ( se così si può dire ) i propri ideali per appoggiare sindaci di fazione politica chiaramente opposta che meritano una riflessione. A Sambuci infatti fa sensazione vedere un candidato di chiara estrazione di sinistra nella lista che appoggia un candidato sindaco esponente della Lega; si tratta di Dario Mariani che attraverso il proprio profilo social spesso lo vediamo inneggiare a personaggi o idee di chiaro stampo comunista o comunque di sinistra che in questa tornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Sambuci fa parte della lista civica in appoggio al candidato sindaco Riccardo Fratini esponente della Lega.

advertisement

Un connubio non proprio logico politicamente commentato così da Carlo Spinelli segretario provinciale romano del movimento Italia dei Diritti e responsabile nazionale per la politica interna del movimento stesso:” Di questi tempi ormai non ci si può meravigliare più di niente ma sinceramente quando vedo alcune situazioni che si creano per le elezioni amministrative rimango ancora sorpreso.

A Sambuci mai mi sarei aspettato che Dario Mariani che ha sempre manifestato idee chiaramente di sinistra appoggiasse la candidatura a Sindaco di un esponente leghista per la serie la coerenza questa sconosciuta. Come si può passare da post social che inneggiano al fondatore degli Arditi del Popolo, movimento para militare degli anni venti di chiaro stampo di estrema sinistra ad appoggiare un sindaco appartenente alla destra? Come può una persona pubblicando sul proprio profilo facebook un post con in primo piano il gruppo dei 99 Posse chiedersi come abbiamo fatto a trasformarci nell’esatto contrario ( parlando sempre della sinistra ) per poi fare lo stesso appoggiando un candidato sindaco leghista?

Adesso sicuramente oltre alla domanda potrà anche darsi una risposta. Ed ancora – prosegue Spinelli – come può sempre sul proprio fb criticare i Cinque Stelle rei a suo dire di far parte illogicamente di un governo insieme alla Lega per poi presentarsi in una lista dove al primo posto figura un esponente Pentastellato candidato tra l’altro anche alle comunali di Roma, quindi non uno qualunque? Va bene presentare liste trasversali ma questa mi sembra un po’ eccessivamente trasversale soprattutto perché al proprio interno non contiene semplici simpatizzanti ma esponenti di un certo rilievo nei propri partiti o movimenti politici.

Una cosa però dobbiamo dirla che il candidato Mariani si rivolge ai propri colleghi aspiranti consiglieri definendoli compagne e compagni di avventura quindi qualcosa di sinistra comunque ancora emerge; e comunque dobbiamo anche ricordare al candidato Mariani che le elezioni si terranno il 3 e 4 ottobre e non il 4 e 5 come da lui pubblicato su facebook evidentemente ancora non gli è chiaro quando si terranno le elezioni per le quali è candidato.

Credo che alla lunga le divergenze politiche possano prevalere e quindi creare problemi all’interno dei gruppi consigliari soprattutto se si tratta di persone politicamente attive e non semplici simpatizzanti abituati a starsene zitti e buoni in consiglio. Naturalmente il signor Dario Mariani che ci rappresentava nel comune di Sambuci non fa più parte del movimento Italia dei Diritti e viene sollevato dall’incarico di responsabile per Sambuci del movimento, il suo posto – conclude Spinelli – verrà preso da un’altra persona che è stata già individuata e del quale presto verrà rivelata l’identità.