Cristina Caboni, presenta “Il profumo sa chi sei”.

Per la rassegna “libri a passeggio”, il club di Jane Austen Sardegna presenta il romanzo “I l profumo sa chi sei” di Cristina Caboni nella splendida cornice del giardino di Lu a Pimentel. Dialoga con l’autrice Giuditta Sireus.

appuntamento sabato 18 settembre alle 17

Sabato 18 settembre, alle ore 17, in prossimità della terza giornata mondiale World GO Day (World Gynecologic Oncology Day, previsto il 20 settembre) per la ricerca contro il tumore ginecologico, Il club di Jane Austen Sardegna e Il Giardino di Lu organizzano un evento speciale. Tra i girasoli in fiore, Cristina Caboni, accompagnata da Giuditta Sireus, presenta il romanzo Il profumo sa chi sei.

L’ingresso è libero e gratuito ma per esigenze organizzative è preferibile prenotare i posti chiamando il numero 3402494517. È richiesto il Green pass.

L’evento è organizzato in collaborazione con Il Giardino di Lu e con il contributo dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

advertisement

IL GIARDINO DI LU

Il Giardino di Lu è un campo di tulipani (sostituiti in estate da una rigogliosa distesa di girasoli), che accoglie un grande progetto di sostegno alla ricerca, formazione e informazione sul tumore ovarico. Nato dall’iniziativa di Maria Fois in seguito alla scomparsa della figlia Luena proprio a causa di un tumore ovarico, Il Giardino di Lu (S.P. 5.24, Pimentel) accoglie chiunque abbia il desiderio di visitarlo.