Cosmetici con CBD: i benefici della canapa sulla pelle

La bellezza della pelle e dei capelli passa anche attraverso i prodotti che utilizziamo per la loro cura quotidiana. Per questo sono sempre di più le persone che scelgono di acquistare cosmetici, creme e detergenti naturali, senza siliconi, solfati, parabeni e altri additivi chimici. Tra i prodotti biologici per la cura della persona spiccano i cosmetici a base di CBD: questo cannabidiolo derivato dalla cannabis sativa ha infatti numerose proprietà benefiche anche per pelle, unghie e capelli. Sono dunque moltissimi i motivi che hanno spinto l’industria cosmetica a investire sul CBD per realizzare prodotti di bellezza e per l’igiene quotidiana di alta qualità. In questo articolo ti aiuteremo a scoprire se i cosmetici al CBD possono essere adatti per la tua tipologia di pelle e capelli.

Prodotti a base di CBD: perché includerli nella tua beauty routine

Latte detergente, tonico, scrub, crema idratante… sono solo alcuni dei prodotti che vengono utilizzati con regolarità da donne e ragazze di ogni età per cercare di preservare al meglio l’aspetto della propria pelle. Nel caso in cui siano presenti inestetismi come brufoli e segni del tempo, il numero di questi prodotti tenderà ad aumentare. Ma quante donne sono davvero soddisfatte dei risultati ottenuti? A volte non è sufficiente essere costanti con la skincare: è necessario riuscire a trovare i detergenti e le creme più adatte alla propria tipologia di pelle. In particolar modo, le donne con una pelle molto delicata spesso lamentano fastidiosi arrossamenti dopo aver utilizzato un prodotto contenente siliconi e parabeni. Ciò ha fatto crescere negli ultimi anni l’interesse verso una cosmetica biologica, a base di ingredienti naturali, in grado di sfruttare i benefici di fiori e piante presenti in natura. I cosmetici a base di CBD sono molto validi perché la pelle stessa produce endocannabinoidi, che svolgono importanti funzioni come la regolazione del sebo. I cannabinoidi esterni, come appunto il CBD, sono simili a quelli presenti nel nostro corpo e riescono a interagire con la nostra pelle in modo del tutto naturale.

Migliora la condizione di pelle e capelli con il CBD

Il CBD contenuto in sieri per la pelle, cosmetici e creme favorisce l’omeostasi dell’epidermide, apportando benefici progressivi man mano che i prodotti vengono utilizzati. Inoltre, quando usato sulla pelle, questo cannabidiolo ha un effetto:

antiage

antinfiammatorio

antiossidante

antibatterico

seboregolatore

I prodotti cosmetici a base di CBD sono particolarmente indicati anche per chi soffre di inestetismi della pelle o particolari condizioni mediche dell’epidermide. Essendo un seboregolatore, il CBD può aiutare nella lotta all’acne: il cannabidiolo ha un’azione inibitoria nei confronti dei sebociti e può dunque prevenire la formazione di foruncoli. Le sue proprietà antibatteriche aiutano invece ad attenuare arrossamenti e irritazioni. Il CBD si rivela efficace anche contro la psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle, perché è in grado di rallentare la produzione di cheratinociti. Il CBD può essere utile anche nella cura di unghie e capelli. L’olio di CBD, ad esempio, può essere utilizzato massaggiandolo su unghie e sul cuoio capelluto, ma sul mercato puoi trovare moltissimi maschere, balsami e shampoo a base di CBD.

Ricorda sempre di acquistare cosmetici dermatologicamente testati, con CBD proveniente da coltivazioni biologiche, come quelli offerti da CBDVITAL.