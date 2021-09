Coppia in crisi, ecco chi è e perché è utile consultare un sex coach

Quando la crisi di coppia, dopo un lento incedere, alla fine esplode rischiando di trascinare via con sé storie lunghe e appassionate – a causa di stress e problematiche di vario tipo – sempre più spesso si sceglie di interpellare un professionista delle questioni legate sia alla sfera sessuale che sentimentale. Stiamo parlando del sex coach, un esperto che è oggi molto ricercato e il cui obiettivo finale è riuscire a mettere insieme le difficoltà incontrate, in modo tale da costruire un quadro chiaro e far ripartire il rapporto bypassando tutti gli ostacoli.

Il sex coach può aiutare la coppia che si trovi in un momento di difficoltà in molti modi differenti, ovviamente molto cambia a seconda di quello che le persone cercano di ottenere. La cosa migliore da fare sarà comunque prendere un appuntamento conoscitivo, così da esporre compiutamente – insieme al partner – la situazione, definendo lentamente il percorso di coaching specifico da intraprendere.

Questo speciale ‘allenatore’ della coppia potrà offrire consigli mirati e dare spunti utili per cambiare il proprio approccio allo stare insieme e in particolare all’intimità. Potrà essere utile inserire nella propria routine in camera da letto dei sex toys per creare una nuova forma di complicità, per esempio un plug anale oppure un fleshlight ma non solo.

Senza dimenticare che un rapporto duraturo è fatto anche di piccole grandi attenzioni, che a volte vengono dimenticate ma che a lungo andare possono creare delle mancanze.

Come si diventa sex coach e quali differenze con il terapista sessuale

Diventare sex coach non è qualcosa che si può improvvisare, infatti dopo aver individuato un ambito ben preciso al quale dedicarsi si dovranno frequentare i necessari corsi. Chiedere il consiglio del sex coach vuol dire essere del tutto consapevoli di quelli che sono i personali desideri e le emozioni che si provano nella coppia. C’è anche chi si trova alle prese con una disfunzione di natura sessuale e chi invece vuole semplicemente capire in che modo poter dare più piacere e soddisfare ancora meglio il partner in camera da letto.

Si tratta di elementi che possono stare alla base o concorrere a una crisi di coppia, ma che possono esistere anche da soli. E’ essenziale inoltre ricevere il giusto supporto emotivo in momenti simili.

Nuove esperienze potranno essere fatte per salvaguardare relazioni di lunga data, inoltre si potranno apprendere segreti utili a stimolare in modo creativo il desiderio. Non si deve però confondere il sex coach con il terapista sessuale, ovvero con un professionista che è laureato in psicologia o materie correlate e affini, il cui obiettivo è – dopo aver scavato in profondità nella sfera personale e sondato le diverse problematiche presenti – quello di risolvere l’impasse nella sfera prettamente sessuale.

Un sex coach aiuta ad analizzare i problemi di coppia e in particolare quelli legati all’intimità, facendo in modo di agevolare la messa a fuoco delle personali potenzialità.