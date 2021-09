Consultorio di Ghilarza, un corso per le future mamme

Prenderà il via giovedì 9 settembre al Consultorio Familiare di Ghilarza il nuovo corso di accompagnamento alla nascita rivolto alle donne che partoriranno nel prossimo ottobre.

Gli incontri si terranno in presenza il mercoledì e il giovedì, dalle ore 9.00 alle 10.30, nel rispetto delle regole anti-Covid. L’equipe consultoriale accompagnerà le future mamme in un percorso di preparazione all’arrivo del bambino, in cui saranno affrontati i temi riguardanti la fisiologia, l’anatomia e i cambiamenti fisici ed emotivi in gravidanza, il protocollo degli esami da eseguire, l’importanza di uno stile di vita sano come determinante di salute. Si parlerà anche di norme a tutela dalla maternità, diritti della famiglia e politiche sociali e ci si preparerà al meglio al parto e al ritorno a casa dall’ospedale con il neonato.



Al termine di ogni appuntamento si sperimenteranno gli esercizi di rilassamento, per affrontare al meglio la gravidanza, il travaglio ed il parto.

La frequenza al corso è gratuita. Per informazioni e adesioni, è possibile chiamare al numero 0785.560413 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30).