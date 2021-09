Conoscere virus e batteri per fronteggiare la pandemia

La prevenzione è l'arma principale da utilizzare, specialmente in un periodo come questo. La prevenzione fa in modo che le persone possano comprendere come comportarsi e non siano trattate come pedine che devono muoversi in base a ciò che viene decretato da qualcun altro, per quanto possa essere esperto.

Le notizie attuali sul continuo diffondersi del contagio è certamente un elemento preoccupante. Il web ci inonda di notizie e, qualunque sia l’idea del lettore in merito alla situazione attuale, ci si trova effettivamente intrappolati nella rete. Quali siano le notizie più vere è davvero difficile stabilirlo perché la maggior parte delle informazioni si possono solo leggere e troppo raramente verificare con mano. Così tante informazioni da distogliere completamente l’attenzione da ciò che inequivocabilmente fa parte della vita e del contagio di molte malattie. Si tratta dell’esistenza di virus e batteri, verità inconfutabile perfino dai più scettici ed elemento talmente vero da non destare allarme anche in coloro che maggiormente temono il contagio.

Affinché questo vuoto venga colmato è necessario fornire alle persone le informazioni su che cosa siano virus e batteri, come si diffondano, su quali superfici maggiormente possano prolificare e come proteggersi da essi. Ispirati da quanto affermò L. Ron Hubbard, che disse “un oncia di prevenzione vale una tonnellata di cure”, i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology si adoperano nel dare queste informazioni. Nella mattinata di mercoledì 1 settembre a Cagliari sono stati oltre 200 i libretti informativi consegnati nelle attività commerciali del quartiere di San Benedetto. Non è stato un caso se i commercianti, nell’osservare che questo materiale è necessario affinché tutti abbiamo un pochino più accortezza nel decidere come comportarci in questo periodo così fuori dal comune, abbiano voluto che i libretti fossero piazzati proprio accanto all’igienizzante per le mani.

Inoltre, per quelli che dalla rete proprio non vogliono uscire, è stato anche istituito un Centro Risorse per la Prevenzione e può essere trovato al sito www.scientology.it/staibene.