Il candidato sindaco per Olbia, Augusto Navone (Grande Coalizione), prosegue il suo programma e rende noto il calendario degli appuntamenti nei quali ascolterà i cittadini e le loro esigenze.

Procede il percorso di ascolto dei cittadini che la Grande Coalizione sta portando avanti in tutto il territorio. Questa settimana Augusto Navone, candidato sindaco per Olbia, incontrerà i cittadini di San Pantaleo e di Pittulongu. Gli appuntamenti in calendario sono:

giovedì 2 settembre, alle 19:30, nella piazza della chiesa del borgo di San Pantaleo e venerdì 3 settembre, alle 20, nel piazzale della chiesa di Santa Maria del Mare in via Mar Egeo, a Pittulongu.