Come scegliere la scarpa estiva perfetta

scarpa estiva perfetta. Le scarpe sono le regine dei nostri look estivi. Ecco 4 consigli per acquistare calzature comode e alla moda.

Scegliere la scarpa giusta è proprio un’arte. Comode, belle, alla moda: è questo ciò che cerchiamo nelle nostre calzature. Ma non solo. I materiali devono essere di qualità. Il prezzo è infine uno dei parametri con cui confrontarci quando vogliamo vestire i nostri piedi.

In estate si diventa poi ancora più esigenti, perché i piedi sono molto esposti e la scarpa si trasforma nella protagonista dei nostri outfit.

Cosa fare per trovare la scarpa estiva perfetta?

Scegli il modello più adatto Lo sa bene Stileo, vetrina italiana che espone migliaia di prodotti delle case moda più amate, proponendo sconti esclusivi per marchi come Hogan, Guess e New Balance. Il portale ha condotto un’indagine per scoprire quali sono i 5 modelli di scarpe più amate per l’estate 2021. È emerso che gli utenti del sito prediligono sandali, sneakers, stivaletti, ciabatte e décolleté. Si tratta di calzature comode e alla moda, perfette per sentirsi bene e a proprio agio in tutte le situazioni: dall’ufficio alle passeggiate pomeridiane, sino alle serate eleganti a cena fuori.

Considera bene le misure della scarpa Il piede deve stare comodo dentro la scarpa. In generale, la calzatura deve essere di 1 cm più lunga del nostro piede. È necessario infatti che le dita possano muoversi liberamenti senza trovare ostacoli. Attenzione: quando misuri la lunghezza del piede, individua quale sia il tuo dito più lungo. Non per tutti infatti si tratta dell’alluce. Una scarpa stretta mette di cattivo umore. Questo non significa che debba essere larga. La scelta giusta cade su una calzatura aderente che tenga bene fermo il tallone evitando che scivolando sfreghi.

Occhio al rivestimento interno La scarpa non deve presentare pieghe o cuciture nel rivestimento interno. Questo deve essere liscio, senza rilievi. Il rischio è soprattutto per la pelle che può lesionarsi strisciando continuamente sull’increspatura. Anche i muscoli possono risentirne. Per evitare di sentire dolore finiremmo col torcere il piede e mantenerlo in posizione scorretta, con possibilità di crampi e cattive posture.